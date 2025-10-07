FC Bayern München: Historisches Debakel für FCB-Frauen beim FC Barcelona in der Champions League

Die Fußballerinnen des FC Bayern sind zum Auftakt der Ligaphase der Champions League böse unter die Räder gekommen.

Topfavorit und Vorjahresfinalist FC Barcelona spielte mit den deutschen Double-Siegerinnen phasenweise Katz und Maus - sogar mit dem 1:7 (1:4) waren die Münchnerinnen noch gut bedient. Vor allem das mangelhafte Abwehrverhalten dürfte Bayern-Trainer José Barcala Kopfzerbrechen bereiten.

"Wir haben zu viele Fehler begangen. Man kann hier verlieren, aber das Ergebnis ist zu hoch bei der Qualität, die wir im Kader haben", sagte Klara Bühl, der zwischenzeitlich das 1:3 gelang, bei Disney+. Es sei "super wichtig, gegen solche Mannschaften kompakt zu stehen, aber das war heute gegen diese Mannschaft nicht möglich", ergänzte die Nationalspielerin und forderte: "Wir müssen die richtigen Lehren daraus ziehen."

Die zweimalige Weltfußballerin Alexia Putellas (4.), die langjährige Wolfsburger Torjägerin Ewa Pajor (12.) und Esmee Brugts (27.) sorgten schon in der ersten halben Stunde für klare Verhältnisse gegen bisweilen überforderte Münchnerinnen. Nach dem Anschlusstreffer von Bühl (31.) legten Salma Paralluelo (45.+1), erneut Pajor (56.) und Claudia Pina (88./90.+2) nach.