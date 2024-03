"Ich habe mich maßlos über viele Politiker-Kommentare geärgert, die auf einmal den Patriotismus für sich entdecken. Es gibt Leute, die haben vor fünf Jahren noch gesagt, 'Vaterlandsliebe kotzt mich an', und entdecken jetzt auf einmal den Patriotismus", sagte Watzke und lobte Bundeskanzler Olaf Scholz: "Das einzige Vernünftige was ich gelesen habe, war der Satz vom Bundeskanzler: Dass das die Sache des Verbands ist. Damit hat er genau den Nerv getroffen."

"Die Differenz war so gigantisch groß, da gab's einfach keine andere Lösung. Wenn man ausschreibt, dann ist es halt so, dass irgendwann mal einer böse ist", sagte der DFB-Vizepräsident bei "Sky".

"Wir stehen 100 Prozent hinter dem Team!"

Derweil hat sich Adidas-Chef Björn Gulden nach dem viel diskutierten Ausrüsterwechsel beim Deutschen Fußball-Bund ab 2027 mit einer emotionalen Botschaft an die deutschen Fans gewandt. "Viel Glück heute Deutschland! Egal, was 2027 passiert... wir stehen 100 Prozent hinter dem Team!", schrieb Gulden am Samstag, kurz vor dem Anpfiff des Länderspiels der Nationalmannschaft in Frankreich (21.00 Uhr/ZDF), bei Instagram.

"Wir sind Fans und ihr seid Familie! Ihr werdet während des Euro eine fantastische Zeit am Homeground haben und wir werden ein fantastischer Gastgeber für euch sein", führte Gulden aus: "Viel Spaß in Lyon heute Abend .. Wir sehen uns am Dienstag in Frankfurt." Dort spielt die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen die Niederlande (20.45 Uhr/RTL). Während der EM (14. Juni bis 14. Juli) ist das deutsche Team in Herzogenaurach bei adidas zu Hause.