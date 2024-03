DFB wechselt von Adidas zu Nike: Andreas Rettig kritisiert "populistische" Politiker

Anzeige

DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig erklärt, warum der Wechsel von Adidas zu Nike wirtschaftlich alternativlos war. Deutliche Kritik übt er an der Politik.

Von Chris Lugert

DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig hat den umstrittenen Ausrüsterwechsel von Adidas zu Nike verteidigt. "Wir sind in einer Situation, in der wir alles auf den Prüfstand stellen, auch eine solche Partnerschaft", sagte Rettig am Rande des EM-Qualifikationsspiels der deutschen U21 in Chemnitz gegen den Kosovo (0:0) gegenüber ran.

Der DFB hatte am Donnerstag bekannt gegeben, nach Ablauf des bestehenden Vertrages mit Adidas Ende 2026 die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen aus Herzogenaurach zu beenden. Ab 2027 werden sämtliche Nationalmannschaften von Nike ausgerüstet.

Die Entscheidung sorgte für viel Kritik, auch die Politik-Prominenz schaltete sich ein. Rettig zeigte Verständnis für die Kritik, aber nur, "wenn man die Zahlen und Rahmenbedingungen nicht kennt". An den Äußerungen der Politiker ließ er kein gutes Haar und fand deutliche Worte.

"Ich habe mich schon gewundert, dass Politiker kenntnisfrei und vor allem ohne Faktenlage sich populistisch so weit aus dem Fenster lehnen. Da muss ich sagen, das ist schon eine neue Qualität und da hätte man das eine oder andere Mal besser geschwiegen", sagte er.