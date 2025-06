FC Bayern: Aleksandar Pavlovic würde sich über Nick Woltemade als neuen Teamkollegen freuen

Pavlovic bezeichnet Woltemade als "guten Freund" und würde es begrüßen, wenn der Stuttgarter zum FC Bayern wechselt.

Nationalspieler Aleksandar Pavlovic hätte gegen einen Transfer von Kumpel Nick Woltemade zum FC Bayern nichts einzuwenden. "Er ist ein guter Freund von mir, mich würde es natürlich freuen. Wir haben da schon mal Späße drüber gemacht. Wir werden sehen, was in der Zukunft bei ihm ansteht", sagte Pavlovic am Montag in Charlotte und antwortete auf die Frage, ob er sich denn um einen Wechsel kümmern würde, grinsend: "Ja, schon."

Woltemade soll durch seine starke Debüt-Saison beim VfB Stuttgart das Interesse mehrerer Klubs geweckt haben, auch der FC Bayern hat dem Vernehmen nach ein Auge auf den 23 Jahre alten Angreifer geworfen. VfB-Boss Alexander Wehrle hatte einem möglichen Wechsel jedoch zuletzt einen Riegel vorgeschoben. "Wir gehen mit Nick in die nächste Saison. Punkt!", sagte der Vorstandschef im Interview mit der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten".

"Der Schritt zu Bayern sollte wohl überlegt sein", mahnte nun auch Leon Goretzka. Jedoch betonte der Mittelfeldspieler der Münchner, Woltemade habe "eine außergewöhnliche Qualität. Er ist ein super Typ, er macht auf mich einen sehr klaren Eindruck", sagte Goretzka: "Das ist bei uns eine Grundvoraussetzung, um es zu schaffen."