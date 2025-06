FIFA Klub-WM 2025: Das Preisgeld beim USA-Turnier - Bayern und BVB spielen bereits Millionen ein

Die FIFA-Klub-WM ist für die 32 teilnehmenden Teams eine lukrative Einnahmequelle. Wir sehen uns an, wie viel der FC Bayern, Borussia Dortmund und die internationalen Top-Teams in den USA verdienen können. Bei der FIFA-Klub-WM (vom 14. Juni bis 13. Juli im kostenlosen Live-Stream bei Joyn) geht es nicht nur um einen prestigeträchtigen Erfolg im Kräftemessen mit den besten Teams der Welt, sondern auch um jede Menge Kohle. Zwar sind die Einnahmen nicht ganz vergleichbar mit der sehr lukrativen Champions League, bei der in der Saison 2024/25 2,5 Milliarden Euro ausgeschüttet werden sollen, jedoch keineswegs zu vernachlässigen. So wird beispielsweise mehr als doppelt so viel Kohle ausgeschüttet wie bei der WM 2022. Wir sehen uns genauer an, wie viel Bayern München, Borussia Dortmund und Co. bei der Klub-WM im Sommer 2025 zu verdienen gibt bzw. bereits verdient haben.

Klub-WM 2025: So viel Geld wird ausgeschüttet Wie der Fußball-Weltverband FIFA mitteilte, werden für die 32 teilnehmenden Teams eine Milliarde US-Dollar ausgeschüttet. Dabei handelt es sich umgerechnet um etwa 875 Millionen Euro. Folgerichtig wird im Vergleich zur abgelaufenen Champions-League-Saison etwa ein Drittel der Beträge ausgezahlt.

Klub-WM 2025: Solidaritätszahlungen für nicht teilnehmende Teams Kritiker der Klub-WM monieren, dass die Teilnehmer durch die Zahlungen einen Wettbewerbsvorteil in den nationalen Ligen haben. Dies ist zwar nicht zu leugnen, jedoch hat die FIFA bestätigt, dass insgesamt 250 Millionen Dollar an Solidaritätsleistungen für Nicht-Teilnehmer ausgeschüttet werden. Klub-WM 2025: Diese europäischen Top-Teams sind nicht mit dabei

Klub-WM 2025: So sind die Zahlungen gestaffelt Das Preisgeld wird in eine Teilnahmebeteiligung und in eine Leistungsbeteiligung aufgeteilt. Insgesamt 525 Millionen US-Dollar werden nach einem festgelegten Schlüssel ausgeschüttet. Die restlichen 475 Millionen Dollar werden hingegen je nach Erfolg verteilt. Leistungsbeteiligung: Gruppenphase (3 Spiele): zwei Millionen US-Dollar pro Sieg/eine Million US-Dollar pro Remis

Achtelfinale: + 7,5 Millionen US-Dollar

Viertelfinale: + 13,125 US-Dollar

Halbfinale: + 21 Millionen US-Dollar

Finale: + 30 Million US-Dollar

Sieger: + 40 Million US-Dollar Teilnahmebeteiligung: Europa: 12,81 bis 38,19 Millionen US-Dollar (Bestimmt durch eine Rangierung, die auf sportlichen und kommerziellen Kriterien basiert)

Südamerika: 15,21 Millionen US-Dollar

Nord- Mittelamerika und Karibik: 9,55 Millionen US-Dollar

Asien: 9,55 Millionen US-Dollar

Afrika: 9,55 Millionen US-Dollar

Ozeanien: 3,58 Millionen US-Dollar Die FIFA wird alle Einnahmen der Klub-WM wieder abgeben. Präsident Gianni Infantino erklärte, dass "alle Einnahmen an den Klubfußball gehen" und die FIFA-Reserven "unangetastet bleiben".

FIFA Klub-WM 2025: Wie viel konnte der FC Bayern bisher verdienen? Der FC Bayern hat bei der FIFA Klub-WM bereits eine Menge Geld eingespielt. Zu den ca. 29,5 Millionen US-Dollar, die der Verein durch seine bloße Teilnahme erhielt, kamen bisher vier Millionen US-Dollar durch die beiden Siege in der Gruppenphase hinzu. Weil der deutsche Rekordmeister bereits für das Achtelfinale qualifiziert ist, können sich die Verantwortlichen über weitere 7,5 Millionen US-Dollar freuen. Insgesamt hat der FC Bayern in den USA deshalb bereits 41 Millionen US-Dollar verdient.

FIFA Klub-WM 2025: Wie viel konnte der BVB bisher verdienen? Der BVB hat sich bisher ein etwas geringeres Preisgeld erspielt. Für die Teilnahme erhalten die "Schwarz-Gelben" wohl ca. 23,5 Millionen US-Dollar. Hinzu kommen drei Millionen US-Dollar aus der Gruppenphase (ein Sieg und ein Remis). Für das Achtelfinale ist der BVB noch nicht qualifiziert. Das Preisgeld für den Einzug in die K.o.-Phase ist dem Klub also noch nicht sicher. Der BVB steht vor dem letzten Gruppenspiel also "nur" bei einem Gewinn von 26,5 Millionen US-Dollar. FIFA Klub-WM und UEFA U21-EM kostenlos bei ran

Klub-WM 2025: So viel gibt es in der Gruppenphase zu verdienen Für jeden Sieg in der Gruppenphase gibt es zwei Millionen Dollar. Endet eine Partie mit einem Remis, werden an beide Teams je eine Million Dollar ausgezahlt. Maximal können die Klubs also sechs Millionen Dollar an Profit aus der Gruppenphase schlagen.

Klub-WM 2025: Die Preisgelder in der K.O.-Runde Das Erreichen des Achtelfinals macht sich mit einer Einnahme in Höhe von 7,5 Millionen Dollar bezahlt. Für den Viertelfinal- und Halbfinal-Einzug werden weitere 13,125 und 21 Millionen Dollar ausgeschüttet. Die beiden Finalisten werden mit 30 Millionen Dollar belohnt.

Klub-WM 2025: So viel verdient der Sieger Wer sich die Trophäe sichert, darf sich auch über 40 Millionen Dollar zusätzlich freuen. Unter dem Strich kann ein Team im Falle von ausschließlich Siegen also rein über die sportliche Leistung 117,625 US-Dollar (103 Millionen Euro) verdienen.