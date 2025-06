Inter Miami feiert diesen Sommer sein Debüt bei der neu formierten FIFA Klub-WM 2025. Das von David Beckham geführte Starensemble eröffnet das Turnier, wobei Lionel Messi zweifellos im Mittelpunkt stehen wird.

Inter Miami ist eines von 32 Teams, die an der Klub-Weltmeisterschaft 2025 in den USA teilnehmen werden. Das Turnier startet am Samstag, dem 14. Juni, und das Finale findet am Sonntag, dem 13. Juli, statt.

Vom Spielplan und den Gegnern bis zum voraussichtlichen Kader und den Austragungsorten. So verpasst du nichts, wenn Lionel Messi und seine Mannschaft versuchen, das Turnier auf heimischem Boden zu gewinnen.

In der Gruppenphase bekommt es Inter Miami mit Al Ahly (Ägypten), FC Porto (Portugal) und Palmeiras São Paulo (Brasilien) zu tun. Eine interessante Gruppe für Messi & Co.

ran gibt einen Überblick über den Kader von Inter Miami bei der Klub-WM.