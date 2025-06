FIFA Klub-WM: FC Bayern winkt kurioses Achtelfinal-Szenario - mögliche Gegner in der K.o.-Phase

Im abschließenden Vorrundenspiel gegen den portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon am Dienstag (ab 20:15 Uhr live in SAT.1, auf Joyn , ran.de und in der ran -App) geht es für die Münchner um den Gruppensieg. Dafür genügt bereits ein Remis.

Die Bayern trafen bislang in der Champions League fünfmal auf Chelsea. Das verlorene Finale dahoam 2012 ist immer noch in schlechter Erinnerung.

Könnten die Bayern gegen Benfica absichtlich verlieren?

Angesichts dieser Ausgangslage erscheint es naheliegend, zumindest die Möglichkeit eines Pokerspiels in Betracht zu ziehen. Zwar hat Flamengo Chelsea besiegt und macht bislang generell einen starken Eindruck. Aus Sicht der Münchner wäre ein Duell mit den Brasilianern aber vielleicht dennoch erstrebenswerter als eines mit den Engländern.

Zumal eine Niederlage gegen Benfica noch weitere nette Nebeneffekte hätte. Die Bayern hätten als Gruppenzweiter einen Tag mehr Pause. Außerdem fände das Spiel gegen Flamengo in Miami statt, die Begegnung gegen Chelsea oder Tunis hingegen in Charlotte, was vom Base Camp in Orlando aus eine längere Reisezeit zur Folge hätte.

Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass die Bayern tatsächlich auf eine Niederlage spekulieren. Zu ehrgeizig sind die Spieler. Zudem geht es auch gegen Benfica um bares Geld. Denn jeder Sieg in der Gruppenphase bringt zwei Millionen Dollar extra Preisgeld, ein Remis immerhin eine Million Dollar. Und das wiegt wohl schwerer als irgendwelche Gedankenspiele.