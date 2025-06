Im Achtelfinale am kommenden Mittwoch wartet der erste richtige Prüfstein auf die Dortmunder , der Gruppensieg könnte aber etwas Rückenwind verleihen. Möglich machte das Fluminense, die Brasilianer gaben Platz eins durch das 0:0 zeitgleich gegen die Mamelodi Sundowns noch her.

Glanzlos ins Achtelfinale: Borussia Dortmund hat bei der Klub-WM in den USA sein Minimalziel erreicht und bereits jetzt eine Prämie von 40 Millionen Dollar sicher. Im erneut glühend heißen Cincinnati bezwang der BVB den südkoreanischen Meister Ulsan HD mit 1:0 (1:0) und sicherte sich den Sieg in der Gruppe F. Der weitere Weg führt die Dortmunder nun nach Atlanta, dort steigt am 1. Juli das Achtelfinale gegen den Zweiten der Gruppe E.

FIFA Klub-WM: Hoher Besuch bei BVB-Spiel

Weil US-Vizepräsident JD Vance und FIFA-Präsident Gianni Infantino im Stadion waren, hatte die Polizei immense Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Scharfschützen standen auf der obersten Etage des Stadions, rund um das Stadion patrouillierten Einsatzkräfte mit Hunden, Mitarbeiter des Secret Service verwandelten das mit 8.239 Zuschauern erneut nur spärlich gefüllte Stadion in einen Hochsicherheitskomplex.

Der BVB hätte bereits in der zweiten Minute in Führung gehen können, Serhou Guirassy vergab aber eine erste gute Möglichkeit. So entwickelte sich ein schwaches Spiel, in dem Dortmund nach Lücken in der Defensive der Südkoreaner suchte. Oft fehlten aber Tempo und Präzision in den Pässen, eher zufällig kam der BVB zu zwei Topchancen: Erst vergab Guirassy, dann schoss Jobe Bellingham (27.) den Ball volley übers Tor. Besser machte es Svensson, der im Strafraum den Überblick behielt.