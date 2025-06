FIFA Klub-WM 2025: Dortmund droht Hammerlos im Achtelfinale! Diese Gegner sind für den BVB möglich

Borussia Dortmund: Mögliche Achtelfinal-Gegner

Als Mitglied der Gruppe F geht es für den BVB im Achtelfinale gegen einen Vertreter aus Gruppe E. Als Gruppenerster trifft das Kovac-Team auf das zweitplazierte Team aus der anderen Gruppe.

In Gruppe E führt River Plate mit vier Punkten die Tabelle an, Inter Mailand liegt mit ebenfalls vier Punkten aber dem schlechteren Torverhältnis auf Rang zwei. Beide Klubs spielen am letzten Gruppenspieltag in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (live ab 03:00 Uhr) gegeneinander. Gewinnt eines der Teams, ist es Gruppensieger.