Club Leon hatte sich sein Ticket für die Klub-WM ursprünglich als Gewinner der CONCACAF Champions League 2023 gesichert. Einen Nachrücker will die FIFA in Kürze bekannt geben. Aufgrund der festen Slots, die jeder Kontinentalverband für die Klub-WM erhalten hat, dürfte der Ersatz ebenfalls aus Nordamerika kommen.

Knapp drei Monate vor dem Start der Klub-WM ist ein Platz im Feld der 32 Teilnehmer neu zu vergeben. Wie der Weltverband FIFA am Freitag mitteilte, wurde der mexikanische Verein Club Leon vom Turnier ausgeschlossen.

Klub-WM: Bayern und BVB repräsentieren die Bundesliga

Die runderneuerte Klub-WM feiert in diesem Sommer ihr Debüt, das Turnier findet zwischen dem 14. Juni und 13. Juli in den USA statt. Aus deutscher Sicht sind der FC Bayern München und Borussia Dortmund mit dabei.

Die Bayern treffen in der Gruppenphase auf Auckland City aus Neuseeland, die Boca Juniors aus Buenos Aires und Benfica Lissabon. Der BVB bekommt es in der Vorrunde unterdessen mit Fluminense Rio de Janeiro, Ulsan HD aus Südkorea und dem südafrikanischen Serienmeister Mamelodi Sundowns zu tun.

Die FIFA kündigte bereits an, ein Gesamtpreisgeld in Höhe von einer Milliarde US-Dollar an die 32 Klubs auszuzahlen. Mehrere Hundert Millionen US-Dollar werden demnach abhängig von der sportlichen Leistung verteilt.