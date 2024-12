Am Donnerstag, 5. Dezember 2024, findet die Auslosung zur erweiterten Klub-WM 2025 statt. Mit dabei sind der FC Bayern München und Borussia Dortmund. Nun wurde die Einteilung der Lostöpfe bekanntgegeben.

Die FIFA hat die Töpfe für die Auslosung der Klub-Weltmeisterschaft 2025 offiziell vorgestellt. Das Turnier, das im Juni und Juli in Miami ausgetragen wird, umfasst 32 Teams, die auf vier Töpfe verteilt wurden.

Topf 1: Enthält die je vier bestplatzierten Teams aus Europa und Südamerika.

Topf 2: Umfasst die übrigen acht Mannschaften aus Europa.

Topf 3: Besteht aus den jeweils zwei besten Teams aus Asien, Afrika sowie Nord-, Zentral- und Karibikamerika sowie den restlichen zwei Teams aus Südamerika.

Topf 4: Beinhaltet die jeweils verbleibenden zwei Mannschaften aus Asien, Afrika und Nord-, Zentral- und Karibikamerika, den Vertreter Ozeaniens sowie Inter Miami CF als Gastgeber.

Mit der Aufteilung will die FIFA so gut wie möglich sicherstellen, dass in keiner Gruppe mehr als eine Mannschaft aus derselben Konföderation spielt. Eine Ausnahme gibt's bei UEFA-Mannschaften. Pro Gruppe muss mindestens eine UEFA-Mannschaft dabei sein, maximal dürfen es zwei sein.