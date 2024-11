Klub-WM: In welchen Lostopf schafft es der FC Bayern? FIFA gibt Termin für Auslosung bekannt

Schon bald werden die Gruppen der Klub-WM 2025 feststehen. Manche Vereine könnten von der laut einem Bericht wahrscheinlichen Aufteilung auf Lostöpfe besonders profitieren.

Von Michal Swiderski

Die Klub-WM mit 32 Mannschaften wird erst im Juni 2025 ihre Premiere feiern, doch die Auslosung der Gruppenphase steht vor der Tür. Diese wird am 5. Dezember in Miami stattfinden. Das gab die FIFA am Montagnachmittag bekannt.

Laut "Manchester Evening News" werden dabei nicht nur die Paarungen, sondern auch die Termine und die jeweiligen Spielorte bestimmt. In insgesamt zwölf Stadien werden die Partien ausgetragen. Außerdem wird dem Bericht zufolge im Rahmen der baldigen Veranstaltung auch die neue Trophäe präsentiert.