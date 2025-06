Anzeige

Das Turnier beginnt am 14. Juni und endet mit dem Finale in New York am 13. Juli. ran hat die wichtigsten News zur Klub-WM in den USA im News-Ticker.

+++ Update, 02. Juni, 21:43 Uhr: Paris Saint-Germain schon für nächste Klub-WM qualifiziert +++ Paris Saint-Germain wird nicht nur bei dieser Klub-WM in den USA dabei sein, sondern auch bei der nächsten Ausgabe der globalen Titelkämpfe im Jahr 2029. Die Qualifikation dafür gelang PSG durch den Champions-League-Sieg am vergangenen Samstag. Für die Klub-WM 2029 qualifizieren sich aus Europa die Champions-League-Sieger 2025 und die der drei folgenden Jahre. Dazu kommen weitere Mannschaften, die sich über eine Vierjahreswertung qualifizieren. Auch aus anderen Kontinentalverbänden haben sich bereits die ersten Teams für das Event 2029 qualifiziert. Cruz Azul aus Mexiko hat den CONCACAF Champions Cup gewonnen und ist damit ebenso dabei wie Pyramids AFC aus Kairo (Gewinner der afrikanischen Champions League) und Al-Ahli aus Saudi-Arabien (Gewinner der asiatischen Champions League). Wo das Turnier in vier Jahren stattfinden wird, ist noch offen. Als aussichtsreichste Kandidaten gelten Australien (eventuell zusammen mit Neuseeland), Spanien, Portugal und Marokko, wo 2030 die WM für Nationalteams stattfindet, und erneut die USA.

+++ Update, 02. Juni, 19:30 Uhr: BVB startet in die Vorbereitung auf die Klub-WM +++ Nur zwei Wochen nach dem letzten Bundesliga-Spieltag hat Borussia Dortmund die Vorbereitung auf die Klub-WM aufgenommen. Von den Profis fehlten allerdings zahlreiche Spieler, die mit ihren Nationalmannschaften auf Länderspielreise sind. Dazu zählen auch die deutschen Nationalspieler Karim Adeyemi, Felix Nmecha, Waldemar Anton und Pascal Groß. Da auch Niklas Süle, Alexander Meyer und Maximilian Beier verletzt beziehungsweise krankheitsbedingt fehlen, wurde die Trainingsgruppe mit einigen U19-Spielern aufgefüllt. Bis zum 13. Juni, wenn der BVB in die USA fliegt, wird sich der Spielerkreis aber nach und nach vergrößern. Mit dabei sein wird dann auch Carney Chukwuemeka, obwohl er bislang vom FC Chelsea nur bis Ende Juni ausgeliehen ist. Wie der "kicker" berichtet, müssen sich beide Vereine noch einigen, ob und unter welchen Bedingungen der 21-Jährige bis zum Ende des Turniers Mitte Juli beim BVB bleiben darf.

+++ Update, 02. Juni, 14:15 Uhr: Ekitike nicht bei U21: Klub-WM-Teilnahme möglich +++ Hugo Ekitiké fehlt Frankreich bei der U21-Europameisterschaft (Live in Sat1., auf Joyn und bei ran.de) in der Slowakei. Eintracht Frankfurts Stürmer laboriert laut Mitteilung des französischen Fußballverbandes "FFF" an einer Rückenverletzung. Ekitiké sei bereits mit der Verletzung ins Trainingslager nach Clairefontaine gereist, diese habe sich trotz der Behandlung durch den medizinischen Stab nicht verbessert. Angesichts der Nicht-Teilnahme an der U21-Europameisterschaft könnte sich für Ekitike jedoch die Tür für die Klub-WM öffnen. Diese beginnt schließlich erst gut zwei Wochen später. Laut Informationen der "Bild" hat der FC Chelsea im Werben um den Mittelstürmer die Nase vorne, befindet sich mit diesem im Austausch und könnte in Kürze ernst machen. Angesichts seines Ausfalls in der U21 kann sich Ekitike nun noch intensiver mit dem wohl anstehenden Sommer-Wechsel befassen. Neben dem FC Chelsea, gelten auch Manchester City - also ein weiterer Klub-WM-Teilnehmer - und der FC Liverpool als Ekitike-Interessenten.

+++ Update, 02. Juni, 13:50 Uhr: Manchester City ohne Kovacic +++ Pep Guardiola und Manchester City müssen bei der Klub-WM auf Mittelfeldspieler Mateo Kovacic verzichten. Das gab der Klub am Montag bekannt. Kovacic musste wegen einer Verletzung an der Achillessehne operiert werden und fällt für das Turnier dementsprechend aus. City bestreitet sein erstes Spiel in Philadelphia gegen Wydad Casablanca. Weitere Gegner in Gruppe G sind der Al Ain FC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und der italienische Rekordmeister Juventus Turin.

+++ Update, 02. Juni, 11:05: Transferfenster öffnet: Klub-WM-Teilnehmer dürfen shoppen +++ Die Teilnehmer der Klub-WM können ab Sonntag erste Spieler für die kommende Saison registrieren. Das erlaubt ein neues Transferfenster des Fußball-Weltverbands FIFA, welches extra für das Turnier in den USA geschaffen wurde und bis 10. Juni geöffnet ist. Die Regelung gilt für alle Verbände, deren Vereine an dem erstmals ausgetragenen Prestige-Turnier der FIFA teilnehmen. So werden die Bayern etwa Tom Bischof, Neuzugang von der TSG Hoffenheim, vorzeitig registrieren. Bei Jonathan Tah, dessen Wechsel von Bayer Leverkusen zum Rekordmeister am Donnerstag bekannt geworden war, laufen noch die Verhandlungen mit Bayer über einen vorzeitigen Wechsel. Real Madrid hatte sich zuletzt schon für eine angebliche Summe von zehn Millionen Euro die Dienste von Trent Alexander-Arnold vom englischen Meister FC Liverpool gesichert. Der Engländer wäre zum 1. Juli ablösefrei gewesen. Auch das spanische Toptalent Dean Huijsen wechselt bereits zum 1. Juni vom AFC Bournemouth zu Real. Während der Klub-WM darf ein Spieler nur für einen Verein auflaufen, auch bei einem Wechsel zu einem anderen Teilnehmer zum 1. Juli. Zudem darf ein Klub zwischen dem 27. Juni und dem 3. Juli seinen Kader aufbessern, sollte zum 30. Juni und damit während des Turniers ein Spieler den Verein verlassen - vorausgesetzt in dem jeweiligen Land ist das Transferfenster geöffnet.

