FC Bayern in der Vorbereitung
FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur heute live: Telekom Cup 2025 im Free-TV, Livestream und Liveticker
- Veröffentlicht: 07.08.2025
- 12:10 Uhr
Holt der FC Bayern den ersten Titel der Saison? Beim Telekom Cup 2025 trifft der deutsche Rekordmeister auf die Tottenham Hotspur. ran zeigt, ob ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.
Für den FC Bayern München rückt der Saisonstart in der Bundesliga immer näher. Rund zwei Wochen vor der Partie gegen RB Leipzig (am 22. August live in SAT.1, ran.de und im kostenlosen Livestream bei Joyn) geht es für den deutschen Rekordmeister beim Telekom Cup 2025 gegen die Tottenham Hotspur.
Das Duell gegen den amtierenden Europa-League-Sieger ist, nach der Partie gegen Olympique Lyon (2:1), der zweite richtige Härtetest für das Team von Trainer Vincent Kompany.
Besonders im Fokus dürfte auf Seiten der Münchner Luis Diaz stehen. Der Kolumbianer feierte gegen Lyon sein Debüt, dürfte gegen Tottenham aber deutlich mehr Spielzeit sehen.
Mit Mathys Tel und Joao Palhinha kehren zudem zwei Ex-Bayern-Spieler in die Allianz Arena zurück. Tel wechselte in diesem Sommer fest nach London. Palhinha wurde erst kürzlich auf Leihbasis nach Tottenham transferiert.
ran gibt euch einen Überblick, wo ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.
Das Wichtigste in Kürze
FC Bayern vs. Tottenham Hotspur heute live: Wann ist Anstoß zum Telekom Cup 2025?
- Spiel: FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur
- Wettbewerb: Telekom Cup 2025
- Datum: 07. August 2025
- Uhrzeit: 18:30 Uhr
- Austragungsort: Allianz Arena (München)
Externer Inhalt
FC Bayern vs. Tottenham heute live: Läuft der Telekom Cup live im Free-TV?
Jein. Lediglich Kunden von "MagentaTV" können das Spiel im Free-TV verfolgen. Im "klassischen Free-TV" wird die Partie nicht übertragen. Los geht es mit der Übertragung um 18:00 Uhr.
FC Bayern empfängt Tottenham: Gibt es heute einen kostenlosen Livestream zum Telekom Cup?
Ja. "MagentaSport" zeigt das Spiel im Livestream. Ein kostenpflichtiges Abo ist dafür nicht notwendig. Es reicht ein kostenloser Magenta-Account.
Telekom Cup 2025 heute live: Gibt es einen Liveticker zum Spiel zwischen dem FC Bayern und den Tottenham Hotspur?
Nein. Leider bietet ran.de zum Spiel zwischen dem FC Bayern München und den Tottenham Hotspur keinen Liveticker an.
FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur heute live: Übersicht zum Telekom Cup 2025
- Paarung: FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur
- Datum und Uhrzeit: 07. August; 18:30 Uhr
- Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern), Thomas Frank (Tottenham Hotspur)
- Free-TV: MagentaTV
- Livestream: MagentaSport
- Liveticker: -