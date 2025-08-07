Holt der FC Bayern den ersten Titel der Saison? Beim Telekom Cup 2025 trifft der deutsche Rekordmeister auf die Tottenham Hotspur. ran zeigt, ob ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Für den FC Bayern München rückt der Saisonstart in der Bundesliga immer näher. Rund zwei Wochen vor der Partie gegen RB Leipzig (am 22. August live in SAT.1, ran.de und im kostenlosen Livestream bei Joyn) geht es für den deutschen Rekordmeister beim Telekom Cup 2025 gegen die Tottenham Hotspur.

Das Duell gegen den amtierenden Europa-League-Sieger ist, nach der Partie gegen Olympique Lyon (2:1), der zweite richtige Härtetest für das Team von Trainer Vincent Kompany.

Besonders im Fokus dürfte auf Seiten der Münchner Luis Diaz stehen. Der Kolumbianer feierte gegen Lyon sein Debüt, dürfte gegen Tottenham aber deutlich mehr Spielzeit sehen.

Mit Mathys Tel und Joao Palhinha kehren zudem zwei Ex-Bayern-Spieler in die Allianz Arena zurück. Tel wechselte in diesem Sommer fest nach London. Palhinha wurde erst kürzlich auf Leihbasis nach Tottenham transferiert.

ran gibt euch einen Überblick, wo ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.