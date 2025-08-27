Anzeige
Manchester United: Nach 26 Elfmetern – Pokal-Aus gegen Viertligist Grimsby Town

  Veröffentlicht: 28.08.2025
  00:23 Uhr
  • ran.de

Manchester United hat in der zweiten Runde des englischen Carabao Cup eine desaströse Niederlage gegen den Viertligisten Grimsby Town. Im Elfmeterschießen verschoss Neuzugang Bryan Mbeumo beim 13. Elfmeter der Red Devils.

Dass Manchester United immer wieder für eine Überraschung gut ist, dürfte längst bekannt sein. Dieses Mal sorgte die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim für das nächste Kuriosum.

In einem rekordverdächtigen Elfmeterschießen mit insgesamt 26 Versuchen setzte sich am Ende Grimsby Town durch.

Der gesamte Kader des Viertligisten hat einen Marktwert von lediglich 3,6 Millionen Euro – ein Wert, den nur zwei Spieler im Kader von Manchester United überhaupt unterbieten.

Dabei begann die Partie spektakulär: Grimsby führte zur Pause mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel glich United durch den 75-Millionen-Neuzugang Bryan Mbeumo und Innenverteidiger Harry Maguire in der 89. Minute noch zum 2:2 aus.

Uniteds Millioneneinkäufe verschießen

Da die Verlängerung keine weiteren Treffer brachte, musste das Elfmeterschießen entscheiden – und das nahm einen ungewöhnlichen Verlauf. Unter den ersten fünf Schützen vergaben sowohl Grimsbys Oduor als auch Uniteds 75-Millionen-Einkauf Matheus Cunha, einst in Leipzig aktiv.

Danach folgte eine Serie sicher verwandelter Elfmeter, ehe Bryan Mbeumo bei seinem zweiten Versuch nur die Latte traf. Damit war das Aus für Manchester United im Pokal besiegelt.

