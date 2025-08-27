Manchester United: Nach 26 Elfmetern – Pokal-Aus gegen Viertligist Grimsby Town

Manchester United hat in der zweiten Runde des englischen Carabao Cup eine desaströse Niederlage gegen den Viertligisten Grimsby Town. Im Elfmeterschießen verschoss Neuzugang Bryan Mbeumo beim 13. Elfmeter der Red Devils.

Dass Manchester United immer wieder für eine Überraschung gut ist, dürfte längst bekannt sein. Dieses Mal sorgte die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim für das nächste Kuriosum.

In einem rekordverdächtigen Elfmeterschießen mit insgesamt 26 Versuchen setzte sich am Ende Grimsby Town durch.

Der gesamte Kader des Viertligisten hat einen Marktwert von lediglich 3,6 Millionen Euro – ein Wert, den nur zwei Spieler im Kader von Manchester United überhaupt unterbieten.

Dabei begann die Partie spektakulär: Grimsby führte zur Pause mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel glich United durch den 75-Millionen-Neuzugang Bryan Mbeumo und Innenverteidiger Harry Maguire in der 89. Minute noch zum 2:2 aus.