Fußball

FC Liverpool - San Marino verspottet die "Reds": "Bitte spielt gegen uns"

  • Aktualisiert: 30.10.2025
  • 11:49 Uhr
  • SID

Beim FC Liverpool läuft es sportlich alles andere als rund. Via Social Media kassieren die Reds Hohn und Spott.

Nach der sechsten Niederlage in den vergangenen sieben Pflichtspielen schlägt sich der FC Liverpool nicht nur mit einer handfesten sportlichen Krise herum - sondern inzwischen auch mit Hohn und Spott auf Social Media.

"Bitte spielt gegen uns", postete die Nationalmannschaft von San Marino auf der Plattform "X" unter einen Beitrag des englischen Meisters, der über die 0:3-Niederlage gegen Crystal Palace am Mittwoch und damit das Ausscheiden im Achtelfinale dem League Cup informierte.

Damit nicht genug, der Fußballzwerg, aktuell auf Platz 210 und damit Letzter in der FIFA-Weltrangliste, legte nach: Ein eigener Beitrag greift ein bekanntes Internetmeme auf, das einen Jungen zeigt, der ohne Brille nur das Logo von San Marinos Nationalmannschaft erkennen kann, welches sich mit Sehhilfe dann aber als das Wappen des FC Liverpool entpuppt.

Der englische Topklub kämpft seit Wochen mit einem Negativlauf, in der Liga hat das Team von Trainer Arne Slot zuletzt viermal nacheinander verloren.

Der einzige Sieg in den zurückliegenden sieben Pflichtspielen gelang in der vorigen Woche in der Champions League bei Eintracht Frankfurt (5:1).

