Bei Manchester United läuft derzeit alles schief: Die hochgelobten Sommertransfers bleiben weit hinter den Erwartungen zurück, Trainer und Team wirken ideenlos und nun folgte auch noch das peinliche Aus im Elfmeterschießen gegen einen Viertligisten im League Cup. Erst lagen die "Red Devils" 0:2 hinten, dann gelang ihnen mit späten Toren noch der Ausgleich. Am Ende mussten sie sich jedoch nach 26 Elfmetern geschlagen geben – bemerkenswert dabei: Königstransfer Benjamin Šeško trat als Stürmer erst als zehnter Schütze an. ran hat die Pressestimmen zusammengetragen. The Guardian (England): Manchester United – bloody hell. Nach einer fast schon grotesken Vorstellung, die sie irgendwie noch ins 2:2 und ins Elfmeterschießen rettete, verlor Ruben Amorims Truppe das hitzige Duell mit 11:12. Als Bryan Mbeumos Schuss an die Latte von Christy Pym krachte, stürzte Grimsby in den Himmel eines historischen Pokalschocks. Ekstatische Heimfans stürmten den Platz, und ihr Gesang "Oh when the Town go steaming in" fasste süffisant zusammen, was United widerfahren war.

BBC (England): Manchester United erlitt ein demütigendes Aus im Carabao Cup, als sie im Blundell Park in einem endlosen Elfmeterschießen vom Viertligisten Grimsby besiegt wurden. United-Trainer Rúben Amorim wirkte während des Dramas wie versteinert auf der Bank, als sich eine der beiden realistischen Chancen auf einen Titel schon bei der ersten Gelegenheit in Luft auflöste. In der ersten Halbzeit musste er sich zudem die höhnischen "Sacked in the morning"-Gesänge der jubelnden Heimfans anhören, während er mitansehen musste, wie seine Mannschaft in eine noch peinlichere Lage geriet als in der vergangenen Saison – jene hatte er selbst als "vielleicht die schlechteste" der Vereinsgeschichte bezeichnet. The Independent (England): Manchester United wird in Grimsby vorgeführt – eine Schlagzeile, die sich von selbst schreibt. Doch nichts, was je aus der Nordsee gefischt wurde, hat eine solche Demütigung erfahren. 400 Millionen Pfund. 711 Premier-League-Einsätze. Und das allein in der Startelf. Dies war kein gewöhnliches Pokalmärchen, in dem ein tapferer Underdog ein Spitzenteam schlägt, das seine besten elf Spieler geschont hat. Grimsby Town, drei Ligen tiefer, spielte Manchester United, einem der größten Klubs der Welt, über weite Strecken an die Wand. Sie mussten keinem übermächtigen Sturm trotzen, ihr Torhüter musste nicht das Spiel seines Lebens machen. Sie verdienten sich ihren Platz in den Geschichtsbüchern.

ManUtd-Trainer Ruben Amorim "schon unter Druck?" L’Equipe (Frankreich): Der Wahnsinn von Grimsby Town: Der Viertligist stürzt Manchester United im League Cup nach einem endlosen Elfmeterschießen. Nach einem verrückten Spiel, das in einem endlosen Elfmeterschießen endete, bei dem einige Schützen sogar zweimal antreten mussten, warf der bescheidene Viertligist Grimsby Town am Mittwoch Manchester United in der 2. Runde des League Cups raus. Le Parisien (Frankreich): Manchester United von Viertligist im Ligapokal blamiert – steht Amorim schon unter Druck? Die Jahre vergehen, doch die Krise bei Manchester United bleibt. Am Mittwochabend erlebten die Red Devils in der zweiten Runde des englischen Ligapokals ein weiteres höchst peinliches Kapitel, als sie im Elfmeterschießen gegen Grimsby Town ausschieden – einen Klub aus der vierten Liga.

Europa macht sich über Manchester United lustig Mundo Deportivo (Spanien): Historische Blamage: United scheitert an einem Viertligisten! Das Team von Rúben Amorim blamiert sich – inklusive Patzer von Onana – und scheidet im Elfmeterschießen aus, nachdem Mbeumo den entscheidenden Versuch vergab. Kaum zu glauben. Was bei und um das Old Trafford geschieht, ist ein Fall für sich. Fast 230 Millionen Euro später hat sich nichts geändert: Der Klub steckt weiter in einem Strudel aus Negativschlagzeilen und schlechten Ergebnissen – diesmal sogar früher als erwartet. Ohne Sieg aus den ersten beiden Premier-League-Spieltagen ging United in die zweite Runde des Carabao Cups und schied dort blamabel aus – inklusive Platzsturm der ungläubigen Fans des bescheidenen Grimsby Town. Marca (Spanien): Bei strömendem Regen, mit Spielern im Wert von über 450 Millionen auf dem Platz und gegen einen Viertligisten erlebte Manchester United eine der größten Blamagen seiner Vereinsgeschichte. Das Team von Rúben Amorim schied nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit im Elfmeterschießen gegen League-Two-Klub Grimsby Town aus dem Ligapokal aus. AS (Spanien): Ein Drama. Die Red Devils konnten sich nicht einmal mit einer späten Reaktion retten, die sie zunächst vor der Blamage bewahrte. Maguire glich in der 90. Minute aus und rettete United ins Elfmeterschießen des Carabao Cups. Doch United ist ein Desaster: Zwar traf Onana, aber zwei Sommerneuzugänge, Mbeumo und Cunha, vergaben – und so zog Grimsby Town in die dritte Runde ein. Ein Wahnsinn.

