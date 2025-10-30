Mit nur 15 Jahren in der Arsenal-Startelf: Coach Mikel Arteta zeigt sich schwer beeindruckt von Youngster Max Dowman.

"Er tut einfach das, was er am besten kann, nämlich Fußball spielen", sagte der spanische Teammanager der "Gunners" nach dem 2:0-Erfolg im League Cup gegen Brighton & Hove Albion um Coach Fabian Hürzeler.

Das Supertalent stand dabei als jüngster Spieler in der Klub-Geschichte in der Startformation des FC Arsenal.

"Auch heute hat er wieder unglaubliche Fähigkeiten gezeigt", fügte Arteta an, der mit regelmäßigen Einsätzen von Dowman rechnet. Allerdings gelte es das Talent auch zu schützen.