Paris St. Germain: Kolo Muani offenbar aussortiert - Juventus Turin oder England als Ausweg?

Juventus Turin ist offenbar erneut interessiert

In der Rückrunde der vergangenen Saison wurde er an Juventus Turin verliehen – und blühte dort mit zehn Treffern in 22 Spielen wieder auf. Trotz der positiven Entwicklung in Italien hat der französische Nationalspieler bei PSG keine Zukunft mehr.

Juventus würde Kolo Muani dem Bericht zufolge gerne erneut ausleihen, diesmal mit anschließender Kaufoption. Doch Paris lehnt bisher alle Anfragen ab.

Der Klub strebt einen Verkauf an, als Ablösesumme stehen 50 bis 60 Millionen Euro im Raum. Auch der FC Chelsea, Tottenham Hotspur und Newcastle United sollen Interesse zeigen.