Deutschland vs. Niederlande: "Debütant bezwingt Holland"! Die internationalen Pressestimmen

Für Jamie Leweling war es ein Traumdebüt : Der Stuttgarter traf gegen die Niederlande gleich zweimal. Nachdem das erste Tor aberkannt wurde, zählte sein zweiter Treffer. Deutschland konnte sich mit diesem Tor das Viertelfinale in der Nations League sichern.

Das DFB-Team schlägt die Niederlande in der Nations League mit 1:0. Deutschland steht damit im Viertelfinale. ran hat die internationalen Pressestimmen.

"Stuttgarts Jamie Leweling genoss ein Traumdebüt für Deutschland und erzielte den 1:0-Siegtreffer gegen die Niederlande in der Nations League. (...) Deutschland erwischte die Niederlande von Beginn an auf dem falschen Fuß, kreierte Chancen für Tim Kleindienst und Maximilian Mittelstädt, während die Niederlande Schwierigkeiten damit hatte, überhaupt ins Spiel zu finden."

The Guardian:

Das Wichtigste in Kürze

Niederlande

De Telegraaf:

"Das auf dem Kopf stehende niederländische Team erleidet gegen Deutschland nur eine knappe Niederlage – Ronald Koeman muss überglücklich sein, dass er Virgil van Dijk (33) davon überzeugen konnte, nach der EM mit der niederländischen Mannschaft weiterzumachen. Der Kapitän, der mit der Kritik an seiner Person nur schwer zurechtkam, ist unverzichtbar. Schmerzhaft deutlich wurde dies beim Nations-League-Spiel in Deutschland (1:0), bei dem die Nationalspieler massenhaft durchs Eis fielen. Allerdings war die Abwesenheit des suspendierten Anführers kein Grund für eine so peinliche Vorstellung."

Algemeen Dagblad:

"Führungsloses Oranje kassiert an düsterem Abend Niederlage gegen Deutschland"

Voetbal International:

"Schwaches Oranje übersteht dramatischen Start nicht und verliert in München"