Neymar Jr. hat seine gesamte Karriere mit Verletzungen zu tun gehabt. Auch in seiner Heimat Brasilien bleibt er davon nicht verschont und fällt erneut lange aus. Die WM wird er wohl verpassen.

Wie die spanische Zeitung "AS" schreibt, hat sich Brasilien-Star Neymar Jr. erneut schwer am Knie verletzt und wird in diesem Jahr kein Spiel mehr absolvieren können.

Der 33-Jährige habe sich eine Meniskusverletzung zugezogen und kann daher nicht mehr in den Abstiegskampf seines Teams FC Santos eingreifen. Der Traditionsverein steht drei Spieltage vor dem Saisonende auf einem direkten Abstiegsplatz.

Für Neymar ist es auch persönlich bitter. Die Knieverletzung ist bereits der vierte größere Ausfall in kürzester Zeit. Insgesamt verpasste er wegen Oberschenkelproblemen bisher 17 Spiele.

Erst 2024 kam der Offensivspieler von einem Kreuzbandriss zurück, den er sich Ende 2023 zugezogen hatte.