- Anzeige -
- Anzeige -
Sperre auf Bewährung

Cristiano Ronaldo: Begnadigung vor WM 2026 ist eine Farce - Kommentar

  • Aktualisiert: 26.11.2025
  • 12:26 Uhr
  • Daniel Kugler

Die FIFA verhängt gegen Cristiano Ronaldo nach seiner Tätlichkeit nur eine Sperre auf Bewährung. Eine Entscheidung, die einen faden Beigeschmack hinterlässt. Ein Kommentar.

von Daniel Kugler

Durchatmen bei Cristiano Ronaldo. Der Portugiese kann wider Erwarten beim WM-Auftakt doch dabei sein.

Für seinen Ellbogenschlag im WM-Qualifikationsspiel gegen Irland (0:2) in der vergangenen Länderspielpause hatte Ronaldo Rot gesehen, von der FIFA wurde nun aber nach einem Einspruch durch den portugiesischen Verband eine überraschende Strafe verhängt.

Statt der erwarteten drei Spiele Sperre, die auch den WM-Auftakt eingeschlossen hätten, wurde die Strafe überraschend auf ein Spiel (das 9:1 gegen Armenien) und zwei weitere auf Bewährung verkürzt.

Die Entscheidung wirft kein gutes Licht auf die Entscheidungsträger des Weltverbandes.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

Ronaldo: FIFA führt eigene Regularien ad absurdum

Eigentlich ist der Sachverhalt nach den FIFA-Regeln eindeutig.

Gemäß Kapitel 2, Artikel 14(i) des Disziplinarreglements werden Spieler "für mindestens drei Spiele oder einen angemessenen Zeitraum wegen Aggression, einschließlich Ellbogenstößen, Schlägen, Tritten, Bissen, Spucken oder [anderweitigem] Schlagen eines Gegners" gesperrt.

Der Platzverweis nach der Tätlichkeit gegen den Iren Dara O'Shea lässt eigentlich keinen Raum für Interpretationen zu. Entsprechend bricht der Weltverband im Fall des Superstars mit seinen eigenen Regularien.

Eine Extrawurst für einen der größten Namen der Branche, der mit dann 41 Jahren in seine letzte WM gehen wird. Für andere Stars - geschweige denn "normale" Spieler - wäre das wohl nicht so abgelaufen.

Eine kontroverse Entscheidung, die auch mit Blick auf Ronaldos Besuch eines von US-Präsident Donald Trump und dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman ausgerichteten Banketts im Weißen Haus vor wenigen Tagen in einem anderen Licht erscheint.

Trump eine Einflussnahme auf die FIFA-Entscheidung zu unterstellen, wäre zwar reine Spekulation. Die Verkürzung der Ronaldo-Sperre ist aber auch im Interesse des US-Präsidenten - der will schießlich die besten Spieler bei "seiner" WM sehen, bringen die doch das meiste Geld.

Es bleibt ein fader Beigeschmack.

Mehr News und Videos
UEFA Champions League - Borussia Dortmund - Schachtar Donezk am 29.01.2025 im Signal Iduna Park in Dortmund
News

Star-Flucht im Sommer? Mehrere BVB-Stars könnten wohl gehen

  • 26.11.2025
  • 13:02 Uhr
1. FC Union Berlin v FC Bayern München - Bundesliga
News

Bayerns Schwachstelle ist Arsenals große Stärke

  • 26.11.2025
  • 12:55 Uhr
Klara Bühl of Germany celebrates his her 1-0 goal, happy, laugh, celebration, with Jule Brand of Germany Kathrin-Julia Hendrich of Germany Camilla Küver of Germany Sjoeke Nüsken of Germany Celina C...
News

Deutschland vs. Spanien live: Final-Hinspiel der Frauen-Nations-League im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker

  • 26.11.2025
  • 12:43 Uhr
Die Heimstärke soll Stuttgart zum Sieg verhelfen
News

VfB im "Adelaarshorst": "Es ist alles drin"

  • 26.11.2025
  • 12:36 Uhr
Der BVB 2024 im Trainingslager in Marbella
News

BVB fliegt wieder zum Wintertrainingslager nach Marbella

  • 26.11.2025
  • 12:15 Uhr
Malatini fehlt Bremen
News

Nächster Rückschlag: Malatini fehlt Werder verletzt

  • 26.11.2025
  • 12:02 Uhr
Verlängert beim FCA: Chrislain Matsima (r.)
News

"Starkes Signal": FCA verlängert mit Abwehrchef Matsima

  • 26.11.2025
  • 11:56 Uhr
Hleb Arsenal Bayern
News

Arsenal-Legende warnt Bayern: "Brutal schwere Aufgabe"

  • 26.11.2025
  • 11:18 Uhr
Bo Henriksen will mit Mainz wieder jubeln
News

Trotz Liga-Blues: Mainz will in Europa weiter glänzen

  • 26.11.2025
  • 11:11 Uhr
Maximilian Eggestein will mit dem SC eine Serie ausbauen
News

"Das wollen wir nutzen": Freiburg will Serie fortsetzen

  • 26.11.2025
  • 10:57 Uhr