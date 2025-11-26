Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft trifft im Finale der Nations League auf Spanien. So verfolgt ihr das Hinspiel der DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker. Update, 28.11., 22:40 Uhr: Deutschland stark aber torlos - Rückspiel am Dienstag Deutschland und Spanien trennen sich im Hinspiel des Finals der Nations League mit 0:0. Allerdings war es ein torloses Unentschieden der sehr interessanten Sorte, es mutet fast komisch an, dass kein Treffer gefallen ist. Gerade die DFB-Elf hatte im ersten Durchgang Möglichkeit um Möglichkeit. Nach dem Wechsel mischte auch Spanien endlich mit, dadurch entstand ein spannender Schlagabtausch, weiter mit den besseren Chancen für die Gastgeberinnen. Es sollte aber nicht sein, Deutschland hat jedoch gezeigt, dass die Ibererinnen durchaus schlagbar sind. Im Rückspiel am Dienstag um 18:30 in Madrid entscheidet sich nun, wer sich den Titel in der Nations League holt, es ist weiterhin alles offen. DFB-Frauen vs. Spanien: Die Noten zum Nations-League-Finale DFB-Frauen und eine Weltklasse-Spielerin gegen Spanien machen Mut - Kommentar

Update, 28.11., 21:27 Uhr: Deutschland zur Halbzeit stärker Dann ist Pause, im Finale der Nations League steht es zwischen Deutschland und Spanien 0:0. Dass noch kein Tor gefallen ist, liegt dabei einzig und allein an der schlechten Chancenverwertung der DFB-Elf. Die Gastgeberinnen haben die Partie komplett im Griff und erspielten sich eine ganze Reihe von tollen Möglichkeiten, immer fehlte aber jedoch die Zielstrebigkeit, um in Führung zu gehen. Die Ibererinnen dagegen wirken gehemmt und ohne Selbstvertrauen, es ist ein komischer Auftritt. Allerdings steht es immer noch 0:0, was zwar unglaublich wirkt, für die Gäste jedoch das Positive bisher ist. Somit steht uns eine spannende zweite Halbzeit bevor.

Update, 28.11., 19:25 Uhr: DFB-Aufstellung da Deutschland: Berger - Gwinn, Minge, Knaak, Kett - Senß - Brand, Nüsken - Cerci, Bühl - Anyomi Spanien: Cata Coll - Ona Batlle, Paredes, Leon, Olga - Aleixandri , Aitana, Alexia - Pina, Esther, Mariona

Nations League: So seht ihr das Frauen-Finale im TV und Stream In der Frauen-Nations-League steht das Finale an! Mit Deutschland und Spanien stehen sich dabei zwei absolute Top-Nationen gegenüber. Anders als bei den Männern, wird das Endspiel bei den Frauen mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Deutschland vs. Spanien: Das Hinspiel im Nations-League-Finale am 28. November LIVE ab 20:15 Uhr im Livestream auf Joyn Bundestrainer Christian Wück hat Großes vor, wie er bei der Ehrenamtsgala des Bayerischen Fußball-Verbands in München verriet: "Wir wollen keine Revanche – wir wollen das Finale gewinnen. Und am liebsten dort, wo es dem Kontrahenten besonders weh tut: in Spanien. Wir wollen ihnen die Trophäe wegnehmen." Im Sommer hatte das DFB-Team im Halbfinale der Europameisterschaft knapp mit 0:1 den Kürzeren gezogen. Nun wollen Jule Brand und Co. das bessere Ende auf ihrer Seite haben. Verzichten muss Wück jedoch auf Lea Schüller. Die Top-Scorerin fehlt aus familiären Gründen definitiv in beiden Duellen. So verfolgt ihr das Hinspiel der DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Deutschland vs. Spanien im TV, Livestream, Liveticker heute live: Datum, Uhrzeit, Stadion - Infos zum Länderspiel Paarung: Deutschland vs. Spanien

Wettbewerb: Nations League, Finale (Hinspiel)

Datum: 28. November 2025

Uhrzeit: 20:30 Uhr

Austragungsort: Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)

Deutschland vs. Spanien heute live: Wer überträgt das Nations-League-Finale im Free-TV? Das ZDF überträgt die Partie live im Free-TV. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Anstoß ist um 20:30 Uhr.

Deutschland - Spanien heute live: Wo läuft die DFB-Auswahl im Livestream? Der Livestream vom ZDF lässt sich kostenfrei via Joyn abrufen.

Spanien trifft auf Deutschland heute live: Wo wird das Spiel der DFB-Frauen im Liveticker begleitet? Einen Liveticker zur Partie Deutschland gegen Spanien findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

