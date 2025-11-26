- Anzeige -
Hinspiel im Finale der Nations League

Deutschland vs. Spanien: Nations-League-Finale der Frauen im Free-TV, Livestream - wann ist das Rückspiel?

  • Aktualisiert: 28.11.2025
  • 23:18 Uhr
  • ran.de

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft trifft im Finale der Nations League auf Spanien. So verfolgt ihr das Hinspiel der DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Update, 28.11., 22:40 Uhr: Deutschland stark aber torlos - Rückspiel am Dienstag

Deutschland und Spanien trennen sich im Hinspiel des Finals der Nations League mit 0:0. Allerdings war es ein torloses Unentschieden der sehr interessanten Sorte, es mutet fast komisch an, dass kein Treffer gefallen ist. Gerade die DFB-Elf hatte im ersten Durchgang Möglichkeit um Möglichkeit. Nach dem Wechsel mischte auch Spanien endlich mit, dadurch entstand ein spannender Schlagabtausch, weiter mit den besseren Chancen für die Gastgeberinnen. Es sollte aber nicht sein, Deutschland hat jedoch gezeigt, dass die Ibererinnen durchaus schlagbar sind. Im Rückspiel am Dienstag um 18:30 in Madrid entscheidet sich nun, wer sich den Titel in der Nations League holt, es ist weiterhin alles offen.

DFB-Frauen vs. Spanien: Die Noten zum Nations-League-Finale

DFB-Frauen und eine Weltklasse-Spielerin gegen Spanien machen Mut - Kommentar

Caen, Frankreich 28. Oktober 2025: UEFA Nations League Women - 2025 2026 - Frankreich vs. Deutschland Im Bild: Torschützin Nicole Anyomi (Deutschland), rechts im Bild, macht das Tor zum 3:1 für Deu...

Am 2.12. ab 18:30 Uhr: Spanien vs. Deutschland LIVE auf Joyn!

Verfolge das Rückspiel im Nations-League-Finale live im Stream auf Joyn.

Update, 28.11., 21:27 Uhr: Deutschland zur Halbzeit stärker

Dann ist Pause, im Finale der Nations League steht es zwischen Deutschland und Spanien 0:0. Dass noch kein Tor gefallen ist, liegt dabei einzig und allein an der schlechten Chancenverwertung der DFB-Elf. Die Gastgeberinnen haben die Partie komplett im Griff und erspielten sich eine ganze Reihe von tollen Möglichkeiten, immer fehlte aber jedoch die Zielstrebigkeit, um in Führung zu gehen. Die Ibererinnen dagegen wirken gehemmt und ohne Selbstvertrauen, es ist ein komischer Auftritt. Allerdings steht es immer noch 0:0, was zwar unglaublich wirkt, für die Gäste jedoch das Positive bisher ist. Somit steht uns eine spannende zweite Halbzeit bevor.

Update, 28.11., 19:25 Uhr: DFB-Aufstellung da

Deutschland: Berger - Gwinn, Minge, Knaak, Kett - Senß - Brand, Nüsken - Cerci, Bühl - Anyomi

Spanien: Cata Coll - Ona Batlle, Paredes, Leon, Olga - Aleixandri , Aitana, Alexia - Pina, Esther, Mariona

Nations League: So seht ihr das Frauen-Finale im TV und Stream

In der Frauen-Nations-League steht das Finale an! Mit Deutschland und Spanien stehen sich dabei zwei absolute Top-Nationen gegenüber. Anders als bei den Männern, wird das Endspiel bei den Frauen mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Bundestrainer Christian Wück hat Großes vor, wie er bei der Ehrenamtsgala des Bayerischen Fußball-Verbands in München verriet: "Wir wollen keine Revanche – wir wollen das Finale gewinnen. Und am liebsten dort, wo es dem Kontrahenten besonders weh tut: in Spanien. Wir wollen ihnen die Trophäe wegnehmen."

Im Sommer hatte das DFB-Team im Halbfinale der Europameisterschaft knapp mit 0:1 den Kürzeren gezogen. Nun wollen Jule Brand und Co. das bessere Ende auf ihrer Seite haben.

Verzichten muss Wück jedoch auf Lea Schüller. Die Top-Scorerin fehlt aus familiären Gründen definitiv in beiden Duellen.

So verfolgt ihr das Hinspiel der DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Deutschland vs. Spanien im TV, Livestream, Liveticker heute live: Datum, Uhrzeit, Stadion - Infos zum Länderspiel

  • Paarung: Deutschland vs. Spanien
  • Wettbewerb: Nations League, Finale (Hinspiel)
  • Datum: 28. November 2025
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Austragungsort: Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)
Deutschland vs. Spanien heute live: Wer überträgt das Nations-League-Finale im Free-TV?

Das ZDF überträgt die Partie live im Free-TV. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Anstoß ist um 20:30 Uhr.

Deutschland - Spanien heute live: Wo läuft die DFB-Auswahl im Livestream?

Der Livestream vom ZDF lässt sich kostenfrei via Joyn abrufen.

Spanien trifft auf Deutschland heute live: Wo wird das Spiel der DFB-Frauen im Liveticker begleitet?

Einen Liveticker zur Partie Deutschland gegen Spanien findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker - Zusammenfassung zur Übertragung des Hinspiels des Nations-League-Finals

  • Begegnung: Deutschland vs. Spanien
  • Datum und Uhrzeit: 28. November 2025; 20:30 Uhr
  • Trainer: Christian Wück (Deutschland), Sonia Bermúdez (Spanien)
  • Free-TV: ZDF
  • Livestream: Joyn
  • Liveticker: ran.de
