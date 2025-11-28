Der FC Schalke 04 hat sich am Freitagabend im Top-Spiel gegen den SC Paderborn die Tabellenführung zurückerobert. Mit einem knappen Sieg vor den heimischen Fans geht man nun uneinholbar ins Wochenende. Hannover siegte derweil deutlich in Karlsruhe. Schalke 04 hat in der 2. Fußball-Bundesliga die Tabellenführung übernommen. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic setzte sich am Freitagabend im Topspiel 2:1 (1:1) gegen den SC Paderborn durch und verdrängte damit den bisherigen Spitzenreiter von Platz eins. Die Königsblauen liegen mit 31 Punkten nun zwei Zähler vor den Paderbornern. FCK-Kapitän Marlon Ritter will Schalke gucken - Lieberknecht passt die Planung an

Kommt Sven Mislintat als neuer starker Mann in die 2. Bundesliga? Kapitän Kenan Karaman (45.+3) und der eingewechselte Bryan Lasme (86.) drehten die Partie für die Schalker, die damit im 14. Ligaspiel bereits den zehnten Saisonsieg feierten. Laurin Curda (38.) hatte die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung gebracht. In der Anfangsphase stand Schiedsrichter Tobias Reichel im Mittelpunkt, der nach einem Foul von Paderborns Calvin Brackelmann an Moussa Sylla zunächst auf den Punkt zeigte. Nach minutenlanger Ansicht der Bilder nahm der Unparteiische dann den Elfmeter zurück, gab stattdessen einen Freistoß knapp außerhalb des Strafraums.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

VAR musste erneut gegen Schalke eingreifen Karamans Versuch sorgte aber für keine Gefahr (14.). Es entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe, beide Teams suchten immer wieder den Weg nach vorne. Den schönen Kopfballtreffer von Curda konterte Karaman noch vor der Pause zum 1:1. Das Heimteam startete in Halbzeit zwei mit viel Druck, vor allem Sylla und Christopher Antwi-Adjei sorgten immer wieder für Gefahr im Paderborner Strafraum. In der 63. Minute jubelte dann Sylla über den vermeintlichen Führungstreffer, doch auch hier griff der VAR ein. Es lag eine knappe Abseitsposition vor. Schalke drängte aber weiter auf den zweiten Treffer - und belohnte sich durch Joker Lasme.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Hannover macht es zu Hause deutlich Hannover 96 ist in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf den Aufstiegs-Relegationsplatz geklettert. Im Heimspiel besiegte die Mannschaft von Trainer Christian Titz den Karlsruher SC mit 3:0 (0:0) - und gewann nach einem Doppelschlag zweier Joker erstmals seit dem vierten Spieltag wieder zwei Spiele in Folge. Die eingewechselten Husseyn Chakroun (68.) und Benedikt Pichler (70.) sowie der auffällige Mustapha Bundu (77.) besorgten eine plötzliche Torflut für Hannover, das als Tabellenfünfter in die Partie gegangen war und nun vorerst den dritten Rang belegt. Die Niedersachsen begannen mit der gleichen Elf, die in der Vorwoche auswärts den starken SC Paderborn besiegt (2:0) hatte. Nach gut 20 Minuten sorgte 96-Stürmer Benjamin Källman, Doppeltorschütze gegen Paderborn, erstmals für Gefahr.