- Anzeige -
- Anzeige -
Top News Fußball

Bundesliga: Gladbach-Serie hält auch am Freitagabend an und bringt Leipzig ins Stolpern

  • Aktualisiert: 28.11.2025
  • 22:51 Uhr
  • SID

Borussia Mönchengladbach bleibt auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen. Leipzig kommt im Auswärtsspiel nicht über ein Unentschieden hinaus.

RB Leipzig ist bei seiner Bayern-Jagd ins Stolpern geraten. Der Bundesliga-Zweite kam am Freitagabend bei Borussia Mönchengladbach nicht über ein glückliches 0:0 hinaus, stoppte aber die Siegesserie der Fohlenelf. Am Samstag kann Leipzigs Rückstand auf den Tabellenführer aus München auf acht Punkte anwachsen.

Ohne den verletzten Neu-Nationalspieler Assan Ouédraogo fehlte es den Gästen vorne an Durchschlagskraft. Die Elf von Eugen Polanski ließ aber auch kaum Chancen zu.

Dafür haderten sie zweimal mit dem VAR: Erst stand Franck Honorat beim vermeintlichen 1:0 ganz knapp im Abseits (47.), dann nahm Schiedsrichter Timo Gerach einen schon gepfiffenen Foulelfmeter zurück (74.). Für Gladbach endete damit eine Serie von vier Pflichtspielsiegen in Folge unter dem neuen Cheftrainer.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

Gladbach gegen Leipzig lange ruhig

Als "Top-Top-Team" hatte Polanski die Leipziger vor dem Anstoß bezeichnet. Davon war zunächst aber nicht viel zu sehen. Während die Fans in den ersten zwölf Minuten aus Protest gegen drohende Sicherheitsmaßnahmen erneut schwiegen, tat sich auch auf dem Rasen nicht viel. Die Borussia überließ RB den Ball, die Gäste wussten damit aber nichts anzufangen.

Als die 50.029 Zuschauer lauter wurden, nahm auch das Spiel an Fahrt auf - insbesondere die Borussia. Vorne fehlte es aber an Ideen: Toptorjäger Haris Tabakovic musste sich viele Bälle selbst an der Mittellinie holen. Der lange verletzte Nationalspieler Tim Kleindienst saß wie schon zuletzt beim Sieg in Heidenheim zumindest wieder auf der Bank.

In dem ausgeglichenen Spiel blieben Chancen bis zur Pause Mangelware. Leipzig fiel gegen die gut stehende Borussia-Defensive nichts ein, ein Versuch von Conrad Harder aus fast 30 Metern (36.) sorgte zumindest für etwas Gefahr. Gladbach leistete sich im Spielaufbau zu viele Ungenauigkeiten.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Gladbach doppelt im Pech

Direkt nach der Pause traf Honorat zum vermeintlichen 1:0, stand aber minimal im Abseits (47.). Die Borussia war nun am Drücker und überzeugte mit schnellem Umschaltspiel, Leipzig blieb mit Ball zu harmlos. Erst nach 58 Minuten erhielten die Gäste die erste Ecke - auch die brachte aber keine Gefahr. RB war dem Tor nun näher, Gladbach verließ sich auf seine Defensive.

Kurz vor Schluss wurde eine Elfmeterpfiff zurückgenommen, weil Willi Orban erst den Ball und dann Gegenspieler Shuto Machino getroffen hatte. Auf der Gegenseite traf David Raum noch den Innenpfosten (80.).

Harry Kane, England, Fußballspieler, Stürmer, FC Bayern München, Premier League, Tottenham Hotspur, englische Nationalmannschaft, Kapitän, Torjäger, Bundesliga, Transfer 2023, London, Karrierebegin...Update
News

Bericht: Kane trifft Entscheidung um Ausstiegsklausel

  • 28.11.2025
  • 20:13 Uhr
Coman wird in München verabschiedet
News

Vor Duell gegen St. Pauli: Bayern verabschieden Coman

  • 28.11.2025
  • 18:48 Uhr
Mainz 05 steht vor Stadion-Übernahme
News

Mainz 05: Stadt ebnet Weg für Stadion-Übernahme

  • 28.11.2025
  • 17:49 Uhr
Pieper bleibt an der Weser
News

Bremen verlängert mit Innenverteidiger Pieper

  • 28.11.2025
  • 17:24 Uhr
Torjubel zum 2:0 durch Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) GER, Borussia Dortmund gegen FC Villarreal, Fussball, Champions League, 5.Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 25.11.2025 DFL REGULATIONS PROHIB...
News

Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 28.11.2025
  • 16:20 Uhr
Die Muenchner bejubeln mit Harry Kane (FC Bayern Muenchen, 9) dessen Tor zum 4:2 GER, FC Bayern Muenchen vs. SC Freiburg, Fussball, Bundesliga, 11. Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 22.11.2025. (DFL D...
News

FC Bayern München vs. FC St. Pauli live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 28.11.2025
  • 16:20 Uhr
Stürmer der TSG Hoffenheim: Adam Hlozek.
News

Hoffenheim: Rekord-Spieler Hlozek vor Kader-Rückkehr

  • 28.11.2025
  • 15:32 Uhr
Trainer von Borussia Dortmund: Niko Kovac
News

BVB ohne Sieg gegen Topteam? Kovac reagiert trotzig

  • 28.11.2025
  • 15:22 Uhr
Will die Wende schaffen: Bo Henriksen
News

Henriksen reagiert gelassen auf Kritik: "Das ist okay"

  • 28.11.2025
  • 15:05 Uhr
Bauer ist beim VfL derzeit in der Verantwortung
News

Bauer hofft auf Wolfsburger Wende: "Zehrt an jedem Einzelnen"

  • 28.11.2025
  • 15:02 Uhr