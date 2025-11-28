Die DFB-Frauen zeigen in der Nations League eine starke Leistung gegen Spanien, spielen aber nur Unentschieden. Die Noten und Einzelkritiken der deutschen Spielerinnen. Von Justin Kraft Das DFB-Team kam im Hinspiel des Finals in der Nations League gegen Spanien nicht über ein 0:0 hinaus. Trotz einer sehr starken Leistung vor allem im ersten Durchgang gelang den Deutschen kein Treffer.

Eine überragende linke Seite mit Klara Bühl und Franziska Kett sorgte für ständige Gefahr im Spiel nach vorn und im Zentrum hielten die Mittelfeldspielerinnen den Laden dicht. Trotz der guten Vorstellung reisen die Deutschen nun mit gemischten Gefühlen nach Spanien. Das torlose Remis fühlt sich eher an, als hätten die DFB-Frauen zu wenig mitgenommen. ran hat die Noten und Einzelkritiken der DFB-Frauen.

Ann-Katrin Berger Hat in der ersten Halbzeit genau eine Aktion, die auffällt und das ist ihre leichte Unsicherheit kurz vor der Pause, die zu einer Ecke führt, aber nicht bestraft wird. Im Aufbauspiel manches Mal ungenau. Ein Pass von ihr führt in der 64. Minute beinahe zu einer Großchance für Spanien. ran-Note: 4

Giulia Gwinn Wird auf dem rechten Flügel immer wieder freigespielt, findet aber nicht so richtig in ihr gefährliches Flankenspiel. Auch das Zusammenspiel mit Cerci wirkt nicht immer optimal ausgereift. ran-Note: 3

Janina Minge Hat offensiv einen Abschluss, der ihr etwas verrutscht, fällt ansonsten im Spiel zunächst etwas ab, ohne etwas dafür zu können. Von den Spanierinnen wird sie lange gar nicht unter Druck gesetzt, im Spiel mit dem Ball übernehmen andere die Verantwortung. Spielt einen schlimmen Fehlpass und kommt einige Minuten später in einem Laufduell gegen Esther zu kurz, die den Pfosten trifft (54.). Verpasst offensiv den durchrutschenden Ball bei einer Ecke, den sie sonst hätte einschieben können (60.). Verteidigt mit einem überragenden Sprint spektakulär gegen Serrajordi (78.). ran-Note: 3

Rebecca Knaak Rückt für die angeschlagene Camilla Küver in die Startelf und macht ihren Job gut. Auch wenn sie in der ersten Halbzeit kaum gefordert wird, gewinnt Knaak ihre wenigen Duelle souverän. Als Spanien den Druck in der zweiten Halbzeit erhöht, wackelt sie erstmals etwas. Fängt sich jedoch schnell und macht keine groben Fehler. Verteidigt zudem einige Male gut nach vorn. ran-Note: 3

Franziska Kett Lässt defensiv nichts zu und läuft jeden Tiefenball ab. In der Anfangsphase deutet sie mit einem guten Tiefenlauf auch ihre Offensivgefahr an. In der 27. Minute ist sie links frei durch und kann die Führung erzielen, scheitert aber. Lässt sich auch von den im zweiten Durchgang stärkeren Spanierinnen nicht verunsichern, gewinnt zahlreiche Zweikämpfe und hält auch physisch dagegen. Spielt mit 21 Jahren so, als würde sie das auf diesem Niveau schon seit zehn Jahren tun. Bedient Bühl beim Pfostentreffer in der 71. Minute. ran-Note: 2

Elisa Senß Fällt neben Nüsken etwas weniger auf, schiebt aber ebenfalls immer wieder aggressiv aus der Mittelfeldkette und setzt Spanien damit massiv unter Druck. Im Spielaufbau gelingt ihr die eine oder andere gute Verlagerung. Sie ist oft anspielbar, schließt die Lücken clever und hält physisch gut dagegen, als Spanien härter in die Zweikämpfe geht. In der zweiten Halbzeit ist sie ein wichtiger Faktor dafür, dass die Spanierinnen sich nicht richtig entfalten können. ran-Note: 2

Sjoeke Nüsken Starker Ballgewinn in der 5. Minute, den sie nutzt, um Anyomi direkt in die Tiefe zu schicken. Erspielt so die erste Großchance. Generell ist sie hellwach im Mittelfeld und erobert zahlreiche Bälle, was Spaniens Spielfluß zerstört. Hat eine gute Kopfballchance in der 61. Minute. ran-Note: 2

Selina Cerci Ersetzt die verletzte Carlotta Wamser. Schafft es frei vor dem Tor in der vierten Minute nicht, einen Ball zu kontrollieren, der von Paredes zu kurz gespielt wird. Schiebt den Ball entgegen der Laufrichtung von Anyomi durch, statt ihn in den Lauf zu spielen (16.). Hat generell weniger Aktionen als Bühl und Anyomi und auf der rechten Seite ihre Probleme, ins Spiel zu finden. Hat den ersten deutschen Abschluss in der zweiten Hälfte, allerdings nur aus der Distanz (55.). In der 70. Minute wird sie dann ausgewechselt. ran-Note: 4

Jule Brand Nimmt lange nicht am Spiel teil, hat dann aber in der 27. Minute eine Weltklasse-Aktion, als sie sich erst um ihre Gegenspielerin dreht und dann Ketts Großchance mit einem sensationellen Pass herausspielt. Nur ein paar Sekunden später bekommt sie selbst die Möglichkeit das Tor zu erzielen, scheitert aber an einem Block auf der Linie (28.). Bis auf diese zwei Momente wirkt Brand jedoch größtenteils abgemeldet in der ersten Halbzeit. In der 70. Minute rückt sie wegen der Alara-Einwechslung auf den rechten Flügel. Ihre Flanke von dort wird beinahe zum Überraschungstreffer, doch der Ball klatscht von oben auf die Latte (76.). ran-Note: 3

Klara Bühl Hat nach zwei Minuten den ersten Abschluss des Spiels aus spitzem Winkel, wenige Sekunden später läuft sie aus halblinker Position schon wieder in Richtung spanisches Tor, verdribbelt sich aber. Starkes Dribbling in der 19. Minute, aber Bühl bekommt den Ball weder gefährlich aufs Tor, noch zu einer Mitspielerin. Legt Brands gute Abschlussgelegenheit in der 28. Minute vor, vergibt aus erneut spitzem Winkel eine Minute später. Bühls Arbeitsrate ist wiedermal enorm, fast alles geht über sie. Trifft in der 71. Minute den Pfosten. Alles, was ihrem Spiel fehlt, ist das Tor oder die Torvorlage, an der sie in der 85. Minute wieder knapp scheitert, weil Martinez ihre Vorlage nicht verwerten kann. ran-Note: 2

Nicole Anyomi Ist in der 5. Minute erstmals frei durch, verpasst aber das richtige Abspiel auf Bühl oder Cerci und legt den Ball am Tor vorbei. Ihr Missverständnis mit Cerci in der 16. Minute verhindert eine weitere gute Chance für Deutschland. Sorgt mit ihren Tiefenläufen gerade in Umschaltsituationen immer wieder für Gefahr. Taucht dann etwas ab, weil sie nicht mehr so in Szene gesetzt wird. In der 73. Minute muss sie angeschlagen vom Platz. ran-Note: 3

