Update
Transfers und News im Überblick

FC Bayern München: Harry Kane trifft wohl Entscheidung um Ausstiegsklausel - News und Gerüchte

  Aktualisiert: 28.11.2025
  20:13 Uhr
  ran.de

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München.

Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

Inhalt

+++ 28. November, 18:52 Uhr: Star-Stürmer gibt dem Rekordmeister wohl positive Signale +++

Laut dem "Bild"-Podcast "Bayern Insider" hat Harry Kane den Verantwortlichen des Rekordmeisters mitgeteilt, dass er trotz Ausstiegsklausel im Sommer den Verein nicht verlassen möchte.

Demnach könnte er den Verein für 65 Millionen Euro verlassen. Zuletzt gab es Gerüchte um ein Interesse des FC Barcelona, das aber öffentlich dementiert wurde.

Die Chancen der Katalanen stünden ohnehin schlecht. Zur "Bild" sagte der Torjäger:"Ich habe mit niemandem Kontakt gehabt, niemand hat sich bei mir gemeldet. Ich fühle mich in der aktuellen Situation sehr wohl, auch wenn wir mit Bayern noch nicht über meine Situation gesprochen haben."

Eine vorzeitige Verlängerung scheint demnach aktuell am wahrscheinlichsten zu sein. Auch Max Eberl rechnet dem FCB gute Chancen aus: "Er fühlt sich bei uns sauwohl, wir lieben ihn, in München fühlt er sich wohl - also was spricht dagegen?"

+++ 27. November, 18:08 Uhr: Arsenal packt wohl FCB-Star Michael Olise auf die Wunschliste +++

Der FC Arsenal steigt laut "The Daily Briefing" wohl nun auch in den Transferpoker um Bayern-Star Michael Olise ein.

Demnach soll der Münchner Champions-League-Gegner den Franzosen genau beobachten und auch bereit sein, für den Offensivspieler zu bieten, sollte dieser auf den Markt kommen.

Damit stehen die "Gunners" wohl in Konkurrenz zum FC Liverpool und Manchester United, die den 23-Jährigen angeblich ebenfalls auf dem Zettel haben sollen. In Liverpool gilt Olise laut Insider Mark Brus sogar als Topkandidat auf die Nachfolge von Superstar Mohamed Salah.

Allerdings wäre Olise selbst für englische Verhältnisse wohl kein Schnäppchen. Dem Bericht nach dürften 130 Millionen Euro als mögliche Schmerzgrenze der Bayern angesehen werden, bei der die Verantwortlichen an der Säbener Straße über einen Verkauf nachdenken könnten.

Olises Vertrag in München läuft noch langfristig bis zum 30. Juni 2029. Der FC Bayern zahlte für den gebürtigen Londoner im Sommer 2024 kolportierte 53 Millionen Euro an Crystal Palace, wo er einst schon Premier-League-Erfahrung sammelte und den Durchbruch schaffte. Für Arsenal spielte Olise übrigens schon in der Jugend, ebenso für den FC Chelsea, für Manchester City und für den FC Reading.

+++ 27. November, 07:21 Uhr: Harry Kane von Arsenal-Fans verhöhnt +++

Bei der Niederlage des FC Bayern München beim FC Arsenal (1:3) blieb vor allem Einer blass: Mittelstürmer Harry Kane.

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, der beim Erzrivalen der Gunners, Tottenham Hotspur, eine Vereinslegende ist, hatte kaum eine nennenswerte Aktion.

Dementsprechend hämisch wurden die Arsenal-Fans auch beim Stand von 3:1 für ihr Team. "Harry, what's the score?" sangen sie, also zu deutsch: "Harry, wie steht's gerade?"

Angesprochen darauf wollte sich Kane beim Sender "TNT Sport" auf das Sportliche konzentrieren: "In der zweiten Halbzeit hatten wir nicht mehr die gleiche Intensität wie zuvor, haben zu viele Zweikämpfe verloren und Arsenal hat uns dafür bestraft."

Auch interessant: FC Bayern München verliert beim FC Arsenal: Defensive überfordert, Harry Kane hängt in der Luft Und: FC Bayern beim FC Arsenal: Stimmen zum Spiel Sowie: FC Bayern verliert beim FC Arsenal: Sechs Fünfer, nur Youngster ein Lichtblick - Noten zum Champions-League-Spiel

+++ 26. November, 20:53 Uhr: Eberl bringt Harry Kane für den Ballon d'Or in Position +++

Max Eberl hat Harry Kane für den Ballon d'Or positioniert. Im Gespräch mit "DAZN" lobte der Sportvorstand des FC Bayern München die Entwicklung des Engländers in den höchsten Tönen: "Harry ist in der Form seines Lebens. Ich glaube, er fühlt sich extrem wohl, auch mit der Mischung in der Mannschaft, wie wir Fußball spielen."

Der Mittelstürmer sei "ein kompletter Spieler, der sich im hohen Alter noch entwickelt hat". Und das nicht erst in München: "Was er über ein Jahrzehnt jetzt geleistet hat und wie er sich jetzt immer noch in seinem Alter entwickelt, ich finde, das ist nur die Berechtigung, dass er irgendwann auch mal beim Ballon d'Or eine Rolle spielt."

Eine individuelle Auszeichnung, die einst auch bei Robert Lewandowski dazu führte, dass er den Rekordmeister früher verließ, als man es sich beim FCB gewünscht hätte. Auch bei Kane gibt es immer wieder Gerüchte über eine Ausstiegsklausel, die im Sommer 2026 zu einem Wechsel führen könnte. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.

"Wär schön", sagte Eberl lachend auf die Frage, ob Gespräche über eine Verlängerung mit dem Stürmer so leicht werden würden wie mit Vincent Kompany zuletzt: "Er fühlt sich sauwohl, wir lieben ihn, in München fühlt er sich wohl, also was spricht dagegen?"

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers

