Bundestrainer Julian Nagelsmann sorgte mit seinem Kader für die vergangenen Länderspiele gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande, teilweise verletzungsbedingt, für Aufsehen. Mittlerweile sind 15 Profis unter ihm zu Nationalspielern geworden.

Von Michal Swiderski

Der DFB-Kader für die vergangene Länderspielpause hielt mehrere Überraschungen bereit. Unter anderem stand Stürmer Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach erstmals im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft.

Der Ex-Heidenheimer hat sich mit seinem Einsatz in Bosnien und Herzegowina (2:1) in die Liste der Spieler, die unter Bundestrainer Julian Nagelsmann ihr Debüt gefeiert haben, eingereiht. Beim 1:0 gegen die Niederlande schaffte es Stuttgart-Akteur Jamie Leweling direkt in die Torschützenliste.

Aufgrund der kurzfristigen Ausfälle von Jamal Musiala und Kai Havertz rückten zuletzt zahlreiche Neulinge nach. So durften sich gleich mehrere Bundesliga-Stars den Traum von der Premiere im DFB-Dress erfüllen.

In der bisher rund einjährigen Amtszeit des 37-Jährigen wurde nun 15 Profis diese Ehre zuteil. ran stellt die Debütanten in der Übersicht vor. Es werden jeweils auch das Debüt-Datum und -Alter, der Verein zu jenem Zeitpunkt sowie die bisherigen Statistiken für die Nationalmannschaft erwähnt. (Quelle: transfermarkt.de; Stand: 15.10.2024)