Nun soll am Montag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) in München gegen die Niederlande nachgelegt werden, um dem Gruppensieg in der Nations League einen großen Schritt näherzukommen.

Das bewies auch der souveräne 2:1-Erfolg des ersatzgeschwächten Teams am Freitag in Bosnien.

Schließlich hat Julian Nagelsmann die deutsche Nationalmannschaft in seinem ersten Jahr aus einer der tiefsten Krisen zurück in die Weltspitze geführt.

Rudi Völler: Es war erstmal toll, dass wir ihn bekommen konnten, dass er auf dem Markt war. Wir haben auch sehr darum gekämpft. Und er hat ja einen sehr guten Einstand gehabt damals mit der USA-Reise, danach aber in den Spielen im November auch ein negatives Erlebnis. Was uns vielleicht im Nachhinein ganz gutgetan hat, auch wenn es sicherlich für einige Monate schmerzhaft war, mit den beiden Niederlagen gegen die Türkei und Österreich. Aber Julian hat dann wunderbar seine Schlüsse daraus gezogen und die Mannschaft so nominiert und aufgestellt und ihr Vorgaben gegeben, dass es danach wirklich nur noch nach oben ging. Natürlich logischerweise mit dem Höhepunkt der Europameisterschaft. Da war zwar im Viertelfinale Schluss, aber gegen den späteren Gewinner, der natürlich auch verdient dann Europameister geworden ist. Doch da konnte man schon sehen, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind, und das war vorher nicht ganz klar.

ran: Rudi Völler, vor genau einem Jahr, am 14. Oktober 2023, feierte Julian Nagelsmann sein Debüt als Bundestrainer. Wenn Sie zurückblicken: Was hat sich geändert? Wie fällt Ihre Bilanz seitdem aus?

ran: Der Sieg in Bosnien ist für viele aufgrund der Favoritenstellung eine Selbstverständlichkeit gewesen. Aber die Mannschaft war sehr ersatzgeschwächt nach den zahlreichen Ausfällen und ist auch nach dem Gegentor nicht wie teilweise in der Vergangenheit eingebrochen. Sind diese Erkenntnisse, dass man trotz der zweiten Garde auch die klare Handschrift gesehen hat, was sie am meisten gefreut hat an dem Sieg?

Völler: Natürlich ist ein Schönheitspreis in solchen Spielen nicht zu gewinnen. Aber was jetzt schon seit einiger Zeit immer wieder zu sehen ist, dass wir die Spiele gewinnen wollen, dass da wirklich kein Prozentpunkt weniger getan wird, um sich für irgendwelche andere Wettbewerbe zu schonen. Sondern wer eingeladen ist, der gibt dann auch alles. Und das war ja auch in dem Spiel sehr, sehr gut zu sehen. Bosnien ist sicherlich ein Gegner, den man schlagen kann, auch schlagen muss, aber auch nicht einfach so im Vorbeigehen. Man hat ja gesehen, die Bosnier haben sehr, sehr gute Spieler in ihren Reihen. Die Anfangs-Viertelstunde war jetzt nicht ganz so brillant, doch danach hatten wir das Spiel total im Griff, aber leider nur 2:0 geführt. Das ist ein sehr trügerisches Ergebnis, da reicht ein Standard des Gegners und dann steht wieder alles auf dem Spiel. Das hat man auch gesehen und das war dann wirklich top, dass wir doch sehr souverän die letzten zehn, 20 Minuten runtergespielt haben, ohne groß nervös zu werden, obwohl es ein Hexenkessel war.

ran: Matchwinner mit zwei Treffern war Deniz Undav. Wie wichtig ist so ein bodenständiger Typ für dieses neue Bild der Nationalmannschaft? Zumal es immer hieß, Deutschland habe zu wenig echte "Neuner" und nun sind es mit Undav, Niclas Füllkrug und auch Tim Kleindienst plötzlich drei…

Völler: Deniz ist ja nicht der klassische Neuner. Er kommt ja auch gerne aus der zweiten Reihe oder aus dem Hintergrund, um sich so ein bisschen anzuschleichen und dann seine Tore zu ziehen. So hat er es ja auch jetzt wieder gemacht. Und das ist natürlich schön zu sehen, dass es so einen Spieler gibt, der sicherlich einen etwas anderen Karriereweg gegangen ist als viele andere Nationalspieler. Er ist ein klassischer Straßenfußballer und das hat er auch jetzt wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt.