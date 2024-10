"Ich habe mich mit Kylian ausgetauscht. Er hat ein Problem, das nicht so schlimm ist. Aber ich möchte kein Risiko eingehen", erklärte der Frankreich-Coach auf der PK.

Zwar machte Frankreich durch den jüngsten 2:1-Sieg gegen Belgien einen großen Schritt in Richtung Nations-League-Viertelfinale, jedoch gibt es bei den Bleus derzeit nur ein Dauerthema: Kylian Mbappé !

Kylian Mbappé ist nicht mehr nur der gefeierte Star, sondern inzwischen auch eine umstrittene Persönlichkeit. Angesichts mehrerer Ereignisse in den vergangenen Tagen haben die Diskussionen über den Franzosen deutlich an Schärfe gewonnen. Der Real-Star feuert jedoch via "X" zurück.

Besonders brisant: Laut Angaben der französischen Sportzeitung "L'Equipe" hatte Keeper Mike Maignan nach der 1:3-Pleite gegen Italien im September die Star-Allüren einiger Kollegen in einer Kabinen-Wutrede angeprangert. Zwar soll er dem Bericht zufolge Mbappé nicht namentlich genannt, auf diesen aber abgezielt haben.

Als solcher ist er in Frankreich längst nicht mehr unumstritten. "Ich fordere Didier Deschamps auf: Nimm deine Verantwortung wahr, nimm ihm die Binde ab", verdeutlichte Ex-PSG-Profi Jérôme Rothen in seinem Podcast "Rothen s'enflamme" seinen Standpunkt.

Anstatt die Pause zur Regeneration zu nutzen, unternahm Mbappé aber offenbar einen spontanen Kurz-Trip nach Schweden . Wie die Zeitung "Aftonbladet" berichtete, wurde der Angreifer mit Nordi Mukiele und weiteren Begleitern in einem Nachtclub in Stockholm gesichtet. Es ist nur logisch, dass ein solcher Trip kein sonderlich gutes Licht auf einen Mannschaftskapitän wirft.

Um das Drama zu vervollständigen, muss sich Mbappé nun offenbar mit einem noch ernsteren Thema auseinandersetzen. Schwedische Medien berichten von Ermittlungen wegen des Verdachts einer Vergewaltigung in einem Hotel in Stockholm, in dem auch Mbappé untergebracht war.

"Heute kursiert ein neues verleumderisches Gerücht im Internet, das von der schwedischen Zeitung 'Aftonbladet' ausgeht. Diese Anschuldigungen sind falsch und unverantwortlich, und ihre Verbreitung ist inakzeptabel. Um dieser methodischen Zerstörung des Images von Kylian Mbappe ein Ende zu setzen, werden alle notwendigen rechtlichen Schritte unternommen, um die Wahrheit aufzudecken und alle Personen oder Medien rechtlich zu verfolgen, die an dem Mobbing und der Verbreitung der News beteiligt sind", heißt es in diesem.

Angesichts der Tatsache, dass die Thematik in den französischen Medien und den Sozialen Netzwerken rasant an Fahrt aufgenommen hatte, sah sich die Mbappé-Seite dazu gezwungen, ein offizielles Statement gegenüber der Nachrichtenagentur "AFP" abzugeben.

Vinicius Junior (Real Madrid) Außerdem gilt es als fraglich, ob Vinicius, der noch bis 2027 an die Königlichen gebunden ist, schon im Alter von 24 Jahren dem Lockruf des Geldes folgen wollen wird. Das Angebot soll es allerdings in sich haben. In der Wüste könnte der Brasilianer wohl mit einem sagenhaften Jahresgehalt von 200 Millionen Euro rechnen. Für das Abgangsszenario bringt "El Chiringuito" schon einen Star-Nachfolger ins Spiel: Barca-Flirt und Bilbao-Juwel Nico Williams.

Vinicius Junior (Real Madrid) Saudi-Arabien möchte seinen Traum vom nächsten Mega-Star in der heimischen Liga wohl nicht so schnell aufgeben. In der Fußball-Show "El Chiringuito" war nun von einer Offerte in Höhe von 500 Millionen Euro die Rede.. Laut Bericht wird Real jedoch erst ins Grübeln kommen, wenn ein Verein bereit sein wird, die vereinbarte Ausstiegsklausel zu ziehen - diese beläuft sich Medienberichten zufolge auf rund eine Milliarde Euro ...

Lamine Yamal (FC Barcelona) Lamine Yamal vom FC Barcelona hat sich eindeutig zu seiner sportlichen Zukunft geäußert. Der 17 Jahre alte Shootingstar sagte dem spanischen TV-Sender Antena 3: "Ich hoffe, dass ich Barca niemals verlassen muss." Angesprochen auf seinen hohen Marktwert reagierte er verärgert: "Ich will nicht, dass man mir dieses 120-Millionen-Preisschild gibt, denn damit müsste ich Barca verlassen."

Ansu Fati, Ferran Torres und Ronald Araujo (FC Barcelona) Eigentlich galt der Uruguayer (im Bild) als Eckpfeiler der Zukunft, zögert aber offenbar bei einer Verlängerung seines bis 2026 laufenden Vertrages. In den vergangenen Monaten wurde auch dem FC Bayern immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Lösen die Münchner so ihr Innenverteidiger-Problem?

Ansu Fati, Ferran Torres und Ronald Araujo (FC Barcelona) Sortiert "Barca" im Winter ordentlich aus? Laut dem spanischen Portal "fichajes.com" existiert eine Streichliste, auf der sich mit Ansu Fati, Ferran Torres und Ronald Araujo gleich drei Stars befinden sollen. Der neue Trainer Hansi Flick soll ohne das Trio planen. Besonders der Name Araujo kommt überraschend ...

Samuele Ricci (FC Turin) ... als passstarker Mittelfeldspieler, der den Ball auch mit guten Dribblings behaupten kann. Somit würde er ins Beuteschema von City-Coach Pep Guardiola passen. In der Vergangenheit wurde Ricci bereits mit einem möglichen Wechsel zu Real Madrid und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Ein Wechsel nach Manchester würde frühestens im Januar infrage kommen.

Samuele Ricci (FC Turin) Der erst 23-jährige Italiener gilt als großes Talent. Folgt nun der nächste Karriereschritt? Wie "The Guardian" berichtet, soll Ricci bei Manchester City weit oben auf dem Wunschzettel stehen. Die "Skyblues" sollen den defensiven Mittelfeldspieler als Ersatz für Stammkraft Rodri in Betracht ziehen. Der Spanier fällt mit einem Kreuzbandriss bis zum Saisonende aus. Ricci gilt ...

Mason Greenwood (Olympique Marseille) Marseille befindet sich in der guten Situation, dass Greenwood bis 2029 Vertrag hat. Der Engländer soll sich zudem wohl in seiner neuen Wahl-Heimat fühlen, in der er - zumindest von einigen - mit offenen Armen empfangen wurde. Greenwood hat nach seiner Anklage (u.a. wegen versuchter Vergewaltigung) in England einen schweren Stand, selbst als diese fallen gelassen wurde.

Mason Greenwood (Olympique Marseille) Die Katalanen sollen dem "Sun"-Bericht zufolge bereit sein, 72 Millionen Euro für den Ex-United-Star zu bieten, seien mit ihrem Interesse aber nicht alleine. Atletico Madrid und PSG sollen ebenfalls ein genaueres Auge auf Greenwood geworfen haben, der in der laufenden Saison fünf Tore in sechs Spielen erzielt hat.

Mason Greenwood (Olympique Marseille) Englands "Skandal-Profi" Mason Greenwood befindet sich in der Karriere-Leiter wieder auf dem Weg nach oben. Der Offensiv-Youngster spielt nach seinem Wechsel im Sommer von Getafe zu Olympique Marseille groß auf - und könnte schon bald wieder zu einem absoluten Top-Klub wechseln. Laut der englischen Zeitung "Sun" interessiert sich der FC Barcelona für den 23-Jährigen.

Wataru Endo (FC Liverpool) Wataru Endo stand in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend erst 85 Minuten auf dem Platz. Anders als Jürgen Klopp hat Arne Slot wohl eher keine Verwendung für den Ex-Stuttgarter. Wie "CaughtOffside.com" berichtet, darf der Japaner den Verein im Winter deshalb für eine Ablöse von 15 bis 20 Millionen Euro verlassen. Als Interessenten werden der FC Fulham, die Wolverhampton Wanderers und Ipswich Town genannt.

Paul Pogba (Juventus Turin) Wie geht es dann weiter? Im Anschluss soll es den Mittelfeldstrategen angeblich in seine französische Heimat zu Olympique Marseille ziehen. Demnach sollen Pogba und seine Vertreter aktuell über ein Engagement nach dem Ablauf der Doping-Sperre verhandeln.

Paul Pogba (Juventus Turin) Seit über einem Jahr hat Paul Pogba kein Spiel mehr bestritten! Der Weltmeister von 2018 ist wegen der Einnahme eines in Italien verbotenen Nahrungsergänzungsmittels noch bis März 2025 gesperrt. Nun soll langsam Klarheit über die Zukunft des 31-Jährigen herrschen. Laut französischen Medienberichten sind Pogba und sein Noch-Arbeitgeber Juventus Turin in Gesprächen um eine einvernehmliche Vertragsauflösung.

Sergio Ramos (vereinslos) Sensations-Rückkehr bei Real? Die Blancos haben große Personalsorgen in der Defensive, da gleich mehrere Abwehrspieler verletzungsbedingt fehlen: Alaba wird wohl erst 2025 zurückkehren, Militao ist angeschlagen und Carvajal erlitt erst kürzlich einen Kreuzbandriss. Laut der spanischen "Marca" sei deshalb eine Rückkehr der Real-Legende Sergio Ramos nicht auszuschließen. Der 38-Jährige ist aktuell vereinslos.

Harry Maguire (Manchester United) Da Harry Maguire in den Plänen von ManUnited keine Rolle mehr spielt, dürfte laut "Daily Star" ein Verkauf im Januar 2025 angestrebt werden. Der Vertrag des 31-Jährigen endet im Sommer 2025 und so würde noch etwas Ablöse generiert. Dem Bericht nach sei Ex-Kapitän Maguire verhältnismäßig günstig zu haben - für nur zwölf Millionen Euro Ablöse. Der Engländer war bei seinem Transfer von Leicester nach Manchester 2019 mit 87,4 Millionen Euro der zu diesem Zeitpunkt teuerste Innenverteidiger der Welt.

Pep Guardiola (Manchester City) Wie "The Times" berichtet, peilt der englische Fußballverband FA bei der Nationaltrainer-Suche nun wohl die Königslösung an: Pep Guardiola. Dem Bericht nach hat die FA den ManCity-Coach mittlerweile kontaktiert. Dieser werde demnach in Kürze über seine persönliche Zukunft entscheiden. Guardiolas Vertrag bei ManCity endet im Sommer 2025. Schon länger halten sich Gerüchte, Guardiola werde diesen nicht verlängern.

Mbappé reagiert via Social Media: "Fake News!"

Mbappé meldete sich via "X" zu Wort und scheint eine ungefähre Vorstellung davon zu haben, warum gerade jetzt ein vermeintlicher Skandal ans Tageslicht kommen soll. "Fake News!", machte der 25-Jährige klar. "Es ist so vorhersehbar geworden. Am Tag vor der Anhörung - wie zufällig, oder?", fügte er hinzu.

Der Star von Real Madrid spielt damit auf das schwebende Verfahren zwischen ihm und seinem Ex-Klub Paris St. Germain an, bei dem es um 55 Millionen Euro an Gehaltskosten geht, die die Pariser ihm noch schuldig sein sollen. Am Dienstag treffen sich beide Parteien vor einem Berufungsausschuss.

Aus dem Post von Mbappé könnte man jetzt herauslesen, dass er seinen Ex-Arbeitgeber für die negativen Gerüchte um seine Person mitverantwortlich macht. Sollte dies so sein, wären das natürlich schwere Anschuldigungen, selbst wenn er PSG nicht explizit erwähnt.