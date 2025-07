FC Bayern - Gibt Thomas Müller hier eine Hinweis zu seinem nächsten Klub preis?

Was in den vergangenen Tagen bereits medienübergreifend berichtet wurde, hat Thomas Müller jetzt bestätigt: Die Karriere der Bayern-Legende geht in die nächste Runde, die Fußballer-Rente ist vertagt.

Thomas Müller will nach Abschied vom FC Bayern weiterspielen

Die Gründe liegen für den 35-Jährigen auf der Hand. "Ich liebe die Fußball-Bühne und auch den Druck, Leistung zu bringen. Dementsprechend versuche ich, die Chance zu nutzen, solange eben mein Körper so fit ist, dass ich das weiter auf höchster Ebene machen darf. Auch wenn ich nicht mehr in Europa bin oder um die Champions League spiele."

Am Samstag legte die Bayern-Ikone auf seinen Social-Media-Kanälen mit einem Video nach, das quasi bestätigt, was viele vermutet hatten: Müller wechselt in die USA.

In dem Video, das an Helmut Dietls Kult-Serie "Münchner Geschichten" erinnert, schließt Müller mit dem Kapitel FC Bayern ab. Zum Schluss sagt er: "Heut is Samstag, morgen Sonntag und übermorgen is‘ Montag – und dann is auf einmal alles vorbei. Dann geht’s übern großen Teich!“

Ein klarer Hinweis auf einen Wechsel in die MLS.