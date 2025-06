Nations-League-Tickets: So kommen Fans an Karten für das Finale beim Final Four in Deutschland

Die deutschen Fans dürfen sich also auf ein kleines Sommermärchen freuen. Insgesamt gibt es vier Spiele, zwei je Spielort. Zunächst finden am 4. und 5. Juni die beiden Halbfinals statt, am 8. Juni folgen das Spiel um Platz drei und das Finale.

Das DFB-Team hat durch einen 2:1-Sieg im Hinspiel und ein 3:3-Unentschieden im Rückspiel gegen Italien das Final Four erreicht, das nun in München und Stuttgart ausgetragen wird.

Deutschland hat das Halbfinale in der Nations League erreicht. Damit findet das Final Four im Juni 2025 in München und Stuttgart statt. ran gibt die wichtigsten Infos rund um das Finalturnier.

Donnerstag, 5. Juni - 20:45 Uhr: Spanien vs. Frankreich in Stuttgart

Mittwoch, 4. Juni - 20:45 Uhr: Deutschland vs. Portugal in München

Nations League: Tickets über den DFB

Sollte Deutschland das Finale der Nations League erreichen, werden ab dem 5. Juni, also einen Tag nach dem Halbfinale gegen Portugal, vom DFB Tickets für das Spiel in München am 8. Juni (ab 21 Uhr) angeboten. Gleiches gilt für das Spiel um den 3. Platz am 8. Juni (ab 15 Uhr) in Stuttgart, sollte das DFB-Team gegen Portugal verlieren.

Wie der DFB bekanntgab, können am Vorverkauf des DFB-Ticketkontingents ausschließlich Mitglieder der eigenständigen Fanclubs sowie Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft teilnehmen. Dem DFB stehen für das Finale oder das Spiel um Platz 3 etwa 10.000 Karten zur Verfügung, die Preise beginnen bei 30 Euro pro Ticket.

Basierend auf ein System, das treue Besucher von deutschen Länderspielen bevorzugt, werden in der ersten Verkaufsphase vom 5. Juni (13 Uhr) bis 6. Juni (15 Uhr) die Fan-Club-Mitglieder ab 8 Bonuspunkten versorgt. In der zweiten Verkaufsphase am 6. Juni von 10 bis 18 Uhr sind dann Fan-Club-Mitglieder mit weniger als 8 Bonuspunkten kaufberechtigt. Jedes Mitglied kann nur ein Ticket buchen.