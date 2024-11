Nach der Europameisterschaft in Deutschland steht mit der Nations League das nächste Großereignis an. Wer ist dabei? Gegen wen muss Deutschland spielen?

Die Nations League ist mitten in ihrer vierten Ausgabe. Der Wettbewerb, der immer in den Jahren einer EM oder WM ausgetragen wird, findet seit 2018 statt.

Die deutsche Nationalmannschaft konnte den Titel in der Nations League bisher noch nicht holen. Bisher gewannen Portugal (2018/19), Frankreich (2020/21) und Spanien (2022/23) den Wettbewerb. Mit dem 5:0 gegen Ungarn und dem 2:2 in den Niederlanden ist der Auftakt in dieser Staffel zumindest schon mal geglückt.

Der 2:1-Erfolg gegen Bosnien und Herzegowina und ein 1:0 im Klassiker gegen die Niederlande markierten die nächsten Erfolge des DFB-Teams unter Julian Nagelsmann, der Einzug in das Viertelfinale ist damit schon vor den beiden abschließenden Begegnungen perfekt.

Die Nations League besteht aus insgesamt vier Ligen mit je vier Gruppen. Lediglich die Liga D kommt nur mit zwei Gruppen a drei Teams daher. Zudem gibt es im weiteren Verlauf des Wettbewerbs ein Viertelfinale vor dem Final Four sowie die Relegation, die Einfluss auf den Auf- und Abstieg haben.

Hier gibt es alle Infos zur Nations League.