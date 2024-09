Anzeige Paul Wanner startet beim 1. FC Heidenheim so richtig durch. Damit spielt er sich nicht nur beim FC Bayern München wieder in den Fokus, sondern auch beim ÖFB und dem DFB – die beiden Verbände, für die er auflaufen kann. Von Justin Kraft Fußball ist, obwohl eine Partie 90 Minuten plus Nachspielzeit dauert, ein Spiel der Sekunden. Manchmal gar eines der Bruchteile von Sekunden. Paul Wanner lieferte am vergangenen Wochenende abermals ein sehr gutes Beispiel dafür: In der 69. Minute erobert er den Ball in der Hälfte des FC Augsburg und kann allein auf einen Verteidiger zulaufen. Im Zentrum steht ein Mitspieler im Abseits, weshalb er kein Tempo aufnehmen kann, hinter ihm ist ein Verteidiger bereits auf dem Weg nach hinten, hat also mehr Geschwindigkeit. Viele Spieler würden wohl dennoch versuchen, den etwas überhasteten Pass in die Mitte zu spielen. Wanner aber zögert den Moment des Abspiels heraus, zieht nach innen und weiß, dass hinter ihm noch ein weiterer Mitspieler hinterläuft. Es ist Adrian Beck. Beck wird von Wanner geschickt und kann mit viel Tempo frei auf das Tor zulaufen. Sein Abschluss bringt das 3:0. Ein Treffer, der vielleicht nicht gefallen wäre, hätte Wanner sich für den zunächst offensichtlichen Pass entschieden – entweder wegen einer Abseitsposition oder weil das Tempo gefehlt hätte.

Anzeige

Anzeige

Gegen einen Ball treten können alle Profis. Deshalb verdienen sie ihr Geld damit. Auch technisch haben die meisten sehr viel drauf. Einer der größten Unterschiede zwischen herausragenden Fußballern und durchschnittlichen ist gerade auf diesem Level aber der Faktor Zeit: Welche Entscheidung wird unter Zeit- und damit unter Gegnerdruck getroffen?

Paul Wanner: Beim FC Bayern schon lange im Fokus Wanner deutet seit einiger Zeit an, dass er das Potenzial hat, ein herausragender Spieler zu sein und sich vom Durchschnitt abzuheben. Das hat man auch beim FC Bayern sehr früh erkannt. Mit 16 Jahren und 15 Tagen wurde Wanner im Januar 2022 zum jüngsten je in der Bundesliga eingesetzten FCB-Spieler. Grund dafür war unter anderem, dass zahlreiche Profis ausfielen. Aber eben auch, dass man dem damaligen Top-Talent des Campus signalisieren wollte: Wir setzen auf dich. Es wird eine Perspektive für dich geben. Denn zum damaligen Zeitpunkt war noch gar nicht klar, ob er überhaupt bei den Bayern unterschreibt. Doch das tat er wenig später. Anschließend wurde es lange ruhig um Wanner. Was ihm allerdings nicht gerade schadete. Am Campus begann er, diszipliniert an seinen Schwächen insbesondere in der Arbeit gegen den Ball zu arbeiten. Und so fasste man im Sommer 2023 den Entschluss, ihm die Möglichkeit zu geben, Spielpraxis auf höherem Niveau als am Campus zu bekommen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Kimmich plädiert für Nations League: "Will um Titel spielen"

Ursprünglich sollte der damals 17-Jährige zu Sturm Graz verliehen werden. Weil die Leihe kurz vor Vollzug platzte, ging er nach Elversberg. Eine glückliche Fügung. Denn in der 2. Bundesliga zeigte der Offensivmann starke Leistungen, etablierte sich schnell zu einem wichtigen Spieler – und das in einer Liga, die für technisch versierte Talente häufig schwierig ist. Sieben Tore und drei Assists standen nach 1.928 Minuten immerhin auf seinem Konto. Die Station beim FC Heidenheim ist nun der nächste Schritt in seiner Entwicklung. Unter Frank Schmidt, das deutet sich jetzt schon an, wird Wanner auch gegen den Ball wieder ein Stück stärker. Dass er das einhundertprozentige Vertrauen des Trainerteams und seiner Mitspieler spürt, zeigte sich auch daran, dass das FCB-Talent den Elfmeter gegen Augsburg schoss – und verwandelte.

Entscheidet sich Paul Wanner für den DFB? Bald wird auch eine weitere wichtige Karriereentscheidung für ihn anstehen. Seine Mutter ist Österreicherin, sein Vater kommt aus Deutschland. Wanner kann sowohl für den ÖFB als auch für den DFB auflaufen. In der Jugend durchlief er die Stationen des deutschen Verbands. Doch Österreich kämpft um ihn. Im November 2022 trainierte der Linksfuß mit der A-Nationalmannschaft unter Ralf Rangnick. Ein Schnupperkurs mit dem klaren Signal: Bei uns ist der Weg in den Kader und in die Startelf kurz. Rangnick höchstpersönlich soll sich in dieser Zeit sehr eng mit dem Spieler ausgetauscht haben. "Ich hatte gute Gespräche mit Trainer Ralf Rangnick und seinem Assistenten Lars Kornetka. Das schätze ich sehr", sagte der U-Nationalspieler mal im Interview mit der "Sport Bild". Rangnick wollte Wanner auch unbedingt für die anstehenden Nations-League-Partien Österreichs gegen Slowenien und Norwegen nominieren und bestätigte, dass beide Seiten im regen Austausch stehen. "Wir haben regelmäßig Kontakt zu Paul. Er wäre ein klarer Kandidat gewesen", sagte Rangnick. Doch Wanner sagte dem ÖFB für die beiden Länderspiele ab. Wanner habe Rangnick mitgeteilt, dass er sich zunächst "als Bundesligaspieler richtig etablieren möchte". Rangnick konnte die Entscheidung nachvollziehen. "Wenn er sich für uns entschieden hätte, hätte er den Rest seiner Karriere in Österreich spielen müssen, deshalb verstehe ich absolut, dass er abwarten möchte."

Anzeige

Anzeige DFB ließ sich Zeit Vom DFB hingegen kam sehr lange, sehr wenig. Julian Nagelsmann, der Wanner 2022 zum Debüt beim FC Bayern verhalf, sagte jüngst auf einer Pressekonferenz: "Er ist ein Spieler mit sehr viel Potenzial und Tempo, den wir beim DFB fest in unseren Planungen haben." "Ich habe ihm damals als Bayern-Trainer in den Gesprächen viele Dinge gesagt, die ich verlange. Diese Dinge haben sich jetzt als Bundestrainer nicht geändert", erklärte der Bundestrainer: "Er weiß, an welchen Dingen er arbeiten muss und weiß, welche Dinge er herausragend gut kann." Mit Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz und einigen anderen Spielern ist die Konkurrenz im DFB-Kader sehr groß. Das Potenzial für Titel ist in Deutschland aber ebenfalls groß – zumindest größer als beim ÖFB. Die Tendenz scheint aktuell zu sein, dass er für den DFB auflaufen wird.

Paul Wanner: Nochmal anders als Musiala und Wirtz Und Wanner dürfte um seine Qualitäten wissen. Qualitäten, die ihn auch nochmal zu einem anderen Spielertypen machen, als es Florian Wirtz oder Jamal Musiala sind. Es gibt zwar Ähnlichkeiten, doch bei Wanner ragt die Fähigkeit beim letzten Pass heraus. Etwas, das dem DFB-Team bei der Europameisterschaft vielleicht einen Tick abging. Musiala und Wirtz können ebenfalls sehr gute Tiefenpässe spielen. Wanner aber erinnert, was sein Passspiel und sein Timing angeht, an große Vorbereiter der letzten Dekade wie Kevin De Bruyne oder Mesut Özil. Seine Übersicht und sein Gespür für den richtigen Pass im genau richtigen Moment sind für sein Alter bemerkenswert. Und doch muss man selbstredend vorsichtig sein, ihn nicht schon jetzt in Sphären zu heben, die noch fern sind. Physisch kann und muss er sich weiterhin verbessern und eine große Unbekannte ist zudem noch, wie er damit zurechtkommen wird, wenn er eines Tages für ein Team spielt, in dem die Gegenspieler ihm häufiger und schneller auf den Füßen stehen werden. Wenn die Räume plötzlich kleiner sind.

Anzeige

Anzeige

Joshua Kimmich folgt auf Ilkay Gündogan: Die DFB-Kapitäne im Überblick 1 / 16 © 2023 Getty Images Joshua Kimmich - der neue DFB-Kapitän

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich festgelegt: Joshua Kimmich wird der neue Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und beerbt den zuletzt zurückgetretenen Routinier Ilkay Gündogan. Bayern-Star Kimmich tritt in große Fußstapfen - ran zeigt, in welche. © 2024 Getty Images Ilkay Gündogan (20 Spiele als Kapitän)

Im September 2023 ernannte der damalige Bundestrainer Hansi Flick den Mittelfeldspieler zum Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Insgesamt führte der gebürtige Gelsenkirchener das DFB-Team 20 Mal aufs Feld, unter anderem bei der Heim-EM 2024. Nach dem Turnier in Deutschland beendete Ilkay Gündogan seine Karriere in der Nationalmannschaft. © 2021 Getty Images Manuel Neuer (61 Spiele als Kapitän)

Anfang September 2016 verkündete der damalige Bundestrainer Joachim Löw die Nachfolge von Bastian Schweinsteiger als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Wenig überraschend fiel die Wahl auf Bayern-Keeper Manuel Neuer. 61 Mal lief der Keeper fortan als Kapitän des DFB-Teams auf. Nach der EM 2024 beendete Neuer seine Nationalmannschafts-Karriere. © 2015 Getty Images Bastian Schweinsteiger (18 Spiele als Kapitän)

Nach dem WM-Triumph in Brasilien im Jahr 2014 trat Philipp Lahm aus der Nationalmannschaft zurück. Bastian Schweinsteiger rückte danach vom Vize-Kapitän zum Spielführer im DFB-Team auf. Als Kapitän stand er 18 Mal für Deutschland auf dem Feld, nach der EM 2016 beendete Schweinsteiger seine DFB-Karriere. © 2014 Getty Images Philipp Lahm (53 Spiele als Kapitän)

Als Weltmeister trat er ab! Nach dem Titel in Brasilien 2014 beendete Philipp Lahm im Sommer 2014 seine Karriere in der Nationalmannschaft. 53 Mal war er als Spielführer aktiv und schafft es damit aktuell unter die "Top Drei". © imago sportfotodienst Miroslav Klose (17 Spiele als Kapitän)

Insgesamt 17 Mal führte Miroslav Klose die DFB-Elf als Kapitän an. Der Stürmer war während der 13 Jahre jedoch nie der "eigentliche Kapitän", sondern kam "nur" als Vize bzw. Ersatz zum Zuge. © 2006 Getty Images Michael Ballack (55 Spiele als Kapitän)

Zwei Mal häufiger als Lahm führte Michael Ballack, der Vize-Weltmeister und Vize-Europameister wurde, die Nationalmannschaft an. © 2002 Getty Images Oliver Kahn (50 Spiele als Kapitän)

Der Torhüter, der vor Neuer am häufigsten das Kapitänsamt in der Nationelf ausfüllte, war Oliver Kahn. 50 Mal führte er sein Team als Spielführer an, verpasste jedoch als Stammtorwart den großen Wurf mit der DFB-Elf. © imago/Kosecki Oliver Bierhoff (23 Spiele als Kapitän)

Bei der EM 2000 lief Oliver Bierhoff als deutscher Kapitän aufs Feld, allerdings verletzte sich der Stürmer im Training nach dem ersten Gruppenspiel und fiel für das restliche Turnier aus. Insgesamt führte Bierhoff das DFB-Team 23 Mal aufs Feld. © Getty Images Jürgen Klinsmann (36 Spiele als Kapitän)

Als Mannschaftskapitän führte Jürgen Klinsmann sein Team 1996 zum Europameistertitel. Insgesamt stand der spätere Bundestrainer 36 Mal als Spielführer auf dem Platz und war auch Teil der Weltmeistermannschaft von 1990. © Imago Lothar Matthäus (75 Spiele als Kapitän)

Lothar Matthäus führte die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 1990 in Italien als Kapitän zum Titel. Insgesamt trug Matthäus 75 Mal die Kapitänsbinde. Damit ist er der amtierende "Rekord-Kapitän" der DFB-Elf. © Bongarts Karl-Heinz Rummenigge (51 Spiele als Kapitän)

Auch der spätere Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, hat eine bewegte Zeit als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft hinter sich. In seiner aktiven Zeit konnte er unter anderem den Europameistertitel 1980 bejubeln. © Imago Berti Vogts (20 Spiele als Kapitän)

96 Spiele hat Berti Vogts für die deutsche Mannschaft vorzuweisen, davon 20 als Kapitän. Als Europameister 1972 und Weltmeister 1974 erreichte er mit dem DFB-Team große Erfolge. Außerdem wurde er als Trainer 1996 Europameister. © imago/WEREK Franz Beckenbauer (50 Spiele als Kapitän)

Europameister 1972, Weltmeister 1974. Franz Beckenbauer führte die deutsche Nationalmannschaft als Kapitän zu den beiden großen Titeln. Insgesamt 50 Mal führte er die DFB-Elf an, bevor er 1977 seine Nationalelfkarriere beendete. © imago/Pressefoto Baumann Uwe Seeler (40 Spiele als Kapitän)

Ein großer Titel blieb "Uns Uwe", wie Uwe Seeler in Hamburg oft genannt wird, mit der deutschen Nationalmannschaft verwehrt. Trotzdem gilt der Mittelstürmer als einer der besten seiner Zeit und führte die DFB-Elf 40 Mal an. © imago/Horstmüller Fritz Walter (30 Spiele als Kapitän)

Fritz Walter, eine der großen Legenden des ersten deutschen Weltmeistertitels 1954, brachte es auf 30 Spiele als Kapitän. Außerdem ist das FCK-Idol der erste Ehrenspielführer der Nationalmannschaft.