Deutschland führt damit die Tabelle mit zehn Punkten vor den Niederländern und Ungarn (jeweils fünf Zähler) an. Am Tabellenende liegt Bosnien-Herzegowina mit nur einem Punkt.

Nach dem 2:1-Erfolg über Bosnien und Herzegowina am vergangenen Freitag stand das DFB-Team mit sieben Punkten an der Spitze in der Gruppe 3 der Liga A.

Am Montagabend traf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League auf die Niederlande.

In den beiden ausstehenden Begegnungen der Vorrunde in der Nations League trifft Deutschland am 16. November in Freiburg auf Bosnien-Herzegowina (ab 20:45 Uhr im Liveticker) und am 19. November auswärts auf Ungarn (ab 20:45 Uhr im Liveticker).