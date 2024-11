Die DFB-Elf hat sich in der Nations-League-A-Gruppe 3 vorzeitig für das Viertelfinale des Wettbewerbs qualifiziert. ran erklärt, auf wen die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale treffen kann. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bereits vor den beiden abschließenden Nations-League-Spielen gegen Bosnien-Herzegowina (Sa., ab 20:45 im Liveticker) und Ungarn (Di., 20:45 Uhr im Liveticker) fix für das Viertelfinale qualifiziert Durch den 1:0 (0:0)-Sieg in der Münchner Allianz Arena gegen die Niederlande gelang dies dem Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals in der noch kurzen Nations-League-Historie. Deutschland führt damit die Tabelle mit zehn Punkten vor den Niederländern und Ungarn (jeweils fünf Zähler) an. Am Tabellenende liegt Bosnien-Herzegowina mit nur einem Punkt.

Nations League: Darum steht Deutschland bereits im Viertelfinale In der Nations League A qualifizieren sich jeweils die Gruppen-Ersten und Gruppen-Zweiten für das Viertelfinale. Zwar hat Deutschland "nur" fünf Zähler Vorsprung auf die Niederlande und auf Ungarn, jedoch treffen die beiden Verfolger am 11. November direkt aufeinander. Demnach können nicht beide Nationen zu Deutschland aufschließen, sondern maximal einer. Deutschland vs. Niederlande - Tor aberkannt - Urs Meier ist fassungslos: "Dann kann er aufhören"

So gewinnt Deutschland die Gruppe 3 in der Nations League A In den beiden ausstehenden Begegnungen der Vorrunde in der Nations League trifft Deutschland am 16. November in Freiburg auf Bosnien-Herzegowina (ab 20:45 Uhr im Liveticker) und am 19. November auswärts auf Ungarn (ab 20:45 Uhr im Liveticker). Wenn Deutschland noch eine der beiden Partien gewinnen sollte, ist der Gruppensieg fix. Sollte Deutschland gegen Bosnien remis spielen, würde Ungarn gegen das DFB-Team einen Sieg mit mindestens fünf Toren Vorsprung benötigen, da zunächst der direkte Vergleich zählt und Deutschland das erste Aufeinandertreffen mit 5:0 gewonnen hat. Zudem müsste Ungarn die Elftal schlagen. Die Niederlande kann hingegen nur an Deutschland vorbeiziehen, wenn sie ihre letzten beiden Spiele gewinnt und das DFB-Team beide verliert. Den direkten Vergleich hat sich das Nagelsmann-Team angesichts des 1:0 und des 2:2 im September bereits gesichert.

So geht es für Deutschland nach der Gruppenphase weiter In den bisherigen Auflagen der Nations League hatten sich die Gruppensieger direkt für das Final-Four-Turnier qualifiziert. Dies ist in der Ausgabe 2024/25 anders. Erstmals wird die Nations League eine zusätzliche K.o.-Runde bzw. ein Viertelfinale mit Hin- und Rückspiel abhalten, bei dem also auch die Zweitplatzierten mitmischen. Es spielt immer ein Gruppen-Erster gegen einen Gruppen-Zweiten. Ersterer hat das Heimrecht im Rückspiel. Die Auslosung erfolgt nach den letzten Gruppenspielen am 19. November. Die Partien sollen zwischen dem 20. und 25. März stattfinden.

Mögliche Deutschland-Gegner in der Nations League: Diese Teams sind auf Kurs K.o.-Phase Bislang ist Deutschland das einzige Team, das schon fix für das Viertelfinale qualifiziert ist. In Gruppe 1 haben Portugal (10 Punkte) und Kroatien (7) beste Chancen. In Gruppe 2 sind Italien (10) und Frankreich (9) klar auf Kurs, jedoch könnte Belgien (4) mit zwei Siegen noch an einem der beiden Teams vorbeiziehen. In der Deutschland-Gruppe kämpfen die Niederlande und Ungarn (jeweils 5) Kopf-an-Kopf um das zweite Ticket. In Gruppe 4 sind Spanien (10) und Dänemark (7) an der Spitze, jedoch hat auch Serbien (4) noch realistische Chancen. Deutschland mit Prestige-Sieg gegen die Niederlande: Die Noten zum DFB-Team Stand heute würde Deutschland auf Kroatien, Frankreich oder Dänemark treffen. Vize-Europameister England ist nur in der Nations League B vertreten und demnach kein möglicher Deutschland-Gegner und kein Anwärter auf den Nations-League-Titel.