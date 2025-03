Am Donnerstag trifft die deutsche Nationalmannschaft in der Nations League auf Italien. Nun gibt die UEFA den Schiedsrichter bekannt: François Letexier wird den Kracher leiten.

Der französische Schiedsrichter François Letexier leitet das Viertelfinal-Hinspiel in der Nations League zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Italien am Donnerstag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) in Mailand. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Dienstag bekannt.

Der 35-Jährige ist seit 2017 FIFA-Schiedsrichter und pfiff 2024 in Berlin als bislang jüngster Final-Referee das EM-Endspiel zwischen Spanien und England (2:1).

Schon bei der EM 2021 war er als Videoassistent dabei, drei Jahre später leitete er in Deutschland insgesamt vier Partien der EURO. Auch beim Olympischen Fußballturnier in Paris kam er zweimal zum Einsatz.