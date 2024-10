Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Jürgen Klopp und seinem ehemaligen Arbeitgeber Red Bull zur bevorstehenden Zusammenarbeit beglückwünscht. Für Nagelsmann sei es eine "Win-Win-Situation".

"In erster Linie gratuliere ich Oliver Mintzlaff zu einem herausragenden Coup in meinen Augen. Ich gratuliere auch Jürgen Klopp zu einem herausragenden, interessanten Job", sagte Nagelsmann vor der Partie der DFB-Elf in der Nations League in Bosnien-Herzegowina am Freitag (20.45 Uhr, im Liveticker).

Das Engagement des ehemaligen Trainers des FSV Mainz 05, von Borussia Dortmund und des FC Liverpool sei "für beide Seiten eine Win-Win-Situation", erklärte Nagelsmann.