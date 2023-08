Ärger für Al-Hilal: Superstar Neymar fehlt noch länger verletzt

Anzeige

Mit seinem Wechsel zu Al-Hilal beginnt für Neymar ein neues Kapitel in seiner Karriere. Auf dem Platz stehen wird er vorerst aber nicht.

So dürften sie sich den Start mit ihrem neuen Superstar nicht vorgestellt haben. Neymar wird Al-Hilal aufgrund von muskulären Problemen vorläufig fehlen.

Nach dem 1:1 gegen Al-Feiha erklärte Hilal-Coach Jorge Jesus vor Journalisten, Neymar sei "verletzt angekommen" und er wisse nicht, "wann genau er bereit ist, normal zu spielen und zu trainieren."

Erwartet wird das Debüt des ehemaligen PSG-Profis wohl nach der Länderspielpause am 15. September im Spiel gegen Al-Riyadh.

In diesem Zuge setzte Cheftrainer Jesus auch zu Kritik am brasilianischen Verband an. Der Grund: Neymars Berufung für die Länderspiele gegen Peru und Bolivien Anfang September.