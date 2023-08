Messi (23.) hatte Miami mit einem Traumtor in Führung geschossen. Es war der zehnte Treffer im siebten Spiel für den Klub aus Florida in nur sieben Spielen. Den Ausgleich besorgte Fafa Picault (57.), Messi traf noch den Pfosten (71.).

Beckham machte deutlich, dass das Ex-Barca-Trio mit Messi, Jordi Alba und Sergio Busquets ganz entscheidend für den Aufschwung des punktemäßig schwächsten Teams in der Major League Soccer (MLS) gewesen ist. "Es ist wie in einem Film, du schaust diesen Spielern zu - und, ganz emotional gesprochen, es ist einfach wunderschön", schwärmte Englands Fußball-Ikone Beckham.

In den sieben Spielen mit Messi im League Cup, einem Turnier von Klubs aus der MLS und der mexikanischen Liga MX, war Miami ungeschlagen geblieben. Erst 2020 war der Klub gegründet worden, in der Nacht zum Sonntag gab es den ersten Titelgewinn.

Joao Felix (Atletico Madrid) PSG-Trainer Luis Enrique möchte als eine seiner ersten Amtshandlungen offenbar Joao Felix von Atletico Madrid unter Vertrag nehmen. Das berichtet das spanische Portal "Relevo". Der Portugiese war in der Rückrunde auf Leihbasis an den FC Chelsea ausgeliehen, nachdem er bei Atleti-Coach Diego Simeone in Ungnade gefallen war. Bei den Blues konnte sich Felix jedoch auch nicht durchsetzen und kehrte nach Madrid zurück. Enrique gilt als großer Fan des 23-Jährigen, der in Paris den Weggang von Lionel Messi kompensieren soll, aber auch der FC Barcelona soll ihn ins Visier genommen haben.

Luis Suarez (Gremio Porto Alegre) Inter Miami soll weiterhin an einem Transfer von Luis Suarez interessiert sein. Auch wenn es diesen Sommer nicht funktioniert hat, träumt Suarez weiter von einer Wiedervereinigung mit seinem langjährigen Teamkollegen Lionel Messi: "Leo und ich träumen davon, gemeinsam in Rente zu gehen", so Suarez. Sein aktueller Club, Gremio Porto Allegre, ist davon allerdings wenig begeistert. Suarez soll angeboten haben, seinen Lohn des aktuellen Jahres zurückzuzahlen, um eine Freigabe zu erhalten. Gremio lehnte dies allerdings ab.

Inter Miami vor nächstem Final-Einzug?

Und der nächste Triumph kann schon bald kommen. Am kommenden Mittwoch spielt Inter im Halbfinale des US Open Cup gegen Cincinnati und kann das nächste Endspiel erreichen. Die "Messi-Mania" geht also in Florida weiter.

Mukhtar stand diesmal jedenfalls im Schatten von Messi. In der vergangenen Saison wurde der 28-Jährige zum MVP der gewählt und ist auch in dieser Saison schon wieder der Topscorer. Für die Experten in Nordamerika dürfte aber am "Most Valuable Player" Messi wohl kein Weg vorbeiführen.

Mukhtar enttäuschte im Endspiel keineswegs. Sein Eckball führte zum Ausgleich durch Picault, und in der Nachspielzeit scheiterte er mit einer Riesenchance an Callender. Die Schlagzeilen diktierte allerdings Lionel Andres Messi Cuccittini...