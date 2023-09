Beim Champions-League-Debüt: Neymar rastet aus

Anzeige

Brasiliens Superstar Neymar sorgt bei seinem Debüt in der AFC Champions League für Al-Hilal für einen Eklat.

Von Dominik Kaiser

Dieses Debüt hat sich Neymar sicherlich anders vorgestellt!

In seinem ersten Spiel für Al-Hilal in der asiatischen AFC Champions League spielte sich der ehemalige PSG-Star nicht gerade sportlich in den Vordergrund.