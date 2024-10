"Du wirst mich in Rente schicken. Aber Iniesta - der schickt uns alle in den Ruhestand", soll der heutige Erfolgscoach zu einem jungen Xavi gesagt haben.

Denn auch wenn er das Fußballspielen in eben jenem 1800-Seelen-Dorf erlernte, hinterlässt er sein Vermächtnis beim mächtigen FC Barcelona, von dem er im Alter von zwölf Jahren entdeckt und umgehend verpflichtet wird. In La Masia perfektioniert Iniesta seine gottgegebenen Ausnahme-Fähigkeiten, dass selbst sein Idol Pep Guardiola ins Staunen gerät:

"Das sind die Tränen des Jungen aus Fuentabilla, der davon geträumt hat, Fußballspieler zu werden. Und ich habe es geschafft, wir haben es geschafft", verkündete Iniesta am Dienstag mit zitternder Stimme vor diversen hochdekorierten Wegbegleitern in Barcelona. Wo auch sonst?

Doch sein wichtigster Titel sollte im Jahr darauf folgen - ein Titel, der den sportlichen Erfolg in den Hintergrund zu rücken vermochte.

Er sei der Mitspieler mit "der meisten Magie gewesen", adelte ihn einst kein Geringerer als Lionel Messi. Magie, die Iniesta immer im richtigen Moment kanalisieren konnte, wie etwa im Halbfinal-Rückspiel der Königsklasse 2009. Durch seinen Schlenzer vom Strafraumrand schaltete Barcelona den FC Chelsea aus - einige Wochen später hielten die "Blaugrana" den Henkelpott in den Händen.

Seinem Spielstil sollte das keinen Abbruch tun. An der Seite von Xavi, Sergio Busquets, Carles Puyol und natürlich Lionel Messi marschierte, wirbelte und wuselte Iniesta mit einem Selbstbewusstsein durch das Mittelfeld, als wäre er 1,95m groß mit Schwarzenegger-Statur. Mit einem unnachahmlichen Fußball-IQ stellte er den Dirigenten in Guardiolas Highspeed-Tiki-Taka-System, das nicht nur wunderschön anzusehen war, sondern als Taktikkonzept eine Ära prägen sollte.

Andres Iniesta: Weltmeister zu Ehren von Freund Dani Jarque

Dieser Titel sollte nämlich nicht ihm alleine gehören. 909 Millionen Zuschauer sahen im Jahr 2010, wie Andres Iniesta die spanische Nationalmannschaft mit einem Halbvolley in der 116. Minute zum WM-Titel schoss, der für viele Fußballer bedeutendste Augenblick in ihrem Leben. "In jenem Moment schien die Welt stillzustehen", erinnerte sich sein Teamkollege Iker Casillas damals. Doch nicht für Iniesta, der eben jenen zu teilen vermochte.

Die Jubelarien der Mitspieler und Fans zerschnitt der Mittelfeld-Diplomat mit einer Botschaft an seinen langjährigen Freund Dani Jarque, der im Alter von 26 Jahren an einem Herzversagen verstorben war. "Dani Jarque ist für immer bei uns", war auf dem Tanktop des Finaltorschützen zu lesen. Eine monumentale Geste in einem Augenblick, der nur ihm hätte gehören können. Doch Iniesta waren wie stets fußballerischer Hinsicht, auch zum Zeitpunkt seines größten Erfolges die anderen wichtiger als er selbst.

In seinem Buch "Andres Iniesta, Spiel meines Lebens" hatte er preisgegeben, nach dem Tod seines Freundes an Depressionen erkrankt zu sein. Seinen Vertrauten auf der größtmöglichen Bühne zu ehren, war sein Weg der Verarbeitung.

"Andres hat immer im Schatten gelebt", sagte Xavi, Mitkonstrukteur des WM- und Barcelona-Erfolgs, einst, "aber jeder in der Kabine hat gewusst, dass er das wahre Genie war. Er hat uns alle besser gemacht, ohne je nach Ruhm zu streben."