Die WM 2026 rückt näher. Julian Nagelsmann scheint beim Kader bereits klare Vorstellungen zu haben. Doch sollte ein Leon Goretzka wirklich einen Stammplatz haben? Und Lennart Karl den Vorzug vor Said El Mala erhalten? ran stellt einen alternativen 26-Mann-Kader zusammen. Von Mike Stiefelhagen Mit Hinblick auf die WM 2026 und den möglichen Kader lieferte Bundestrainer Julian Nagelsmann im "kicker"-Interview eine echte Ansage. "Es wird Entscheidungen geben, das kann ich jetzt schon verraten, die vermutlich nicht auf supergroßes Verständnis stoßen. Nicht beim Spieler, aber auch nicht in der breiten Öffentlichkeit, weil vielleicht ein Spieler bei uns nicht in der ersten Elf eingeplant ist, der bei seinem Verein aber Stammspieler und Leistungsträger ist"." WM-Kader: Nagelsmann kündigt Überraschungen an Nagelsmann kann für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko 26 Kaderplätze vergeben. Wir nehmen uns dieser Aufgabe vor den letzten Tests an. Geplant ist ein 4-2-3-1-System, wie im letzten Spiel gegen die Slowakei (6:0).

DFB-Kader - Tor TW: Oliver Baumann

TW: Marc-Andre ter Stegen

TW: Noah Atubolu Baumann ist nach einer konstanten Saison gesetzt. Ter Stegen kommt von einer Verletzung zurück und gilt als anfällig. Ob er schon in der passenden Form ist, darf angezweifelt werden. Wenn er jedoch fit scheint, verdient er einen Kaderplatz, aber nicht unbedingt die Eins. Er wäre im Fall X ein immer noch guter Ersatz, auch wenn er nicht topfit wäre. Die Frage ist, ob er sich mit dieser Rolle wieder identifizieren könnte. Ansonsten stünde Alexander Nübel parat. Noah Atubolu sollte als dritter und junger Keeper mit.

DFB-Kader - Innenverteidigung IV: Jonathan Tah

IV: Nico Schlotterbeck

IV: Antonio Rüdiger

IV: Waldemar Anton

IV: Malick Thiaw Wir würden fünf Innenverteidiger mitnehmen, um auf Verletzungen und Systemumstellungen (Dreierkette) reagieren zu können. Schlotterback und Tah sind in Topform gesetzt. Thiaw spielt eine klasse Saison bei Newacstle United, während Antonio Rüdiger sogar als Wackelkandidat gesehen werden darf. Seine Madrid-Saison verläuft schwach. Dazu ist es gut, einen Allrounder wie Anton dabei zu haben.

DFB-Kader - Außenverteidigung RV: Joshua Kimmich

RV: Ridle Baku

LV: David Raum

LV: Nathaniel Brown WM 2026: DFB-Nationalspieler könnte durch Verletzung um Turnierteilnahme gebracht werden Kimmich wird von Nagelsmann als Rechtsverteidiger gesehen, wird im Spielaufbau aber auch zentral reinrücken. Als Alternative käme Baku mit, der durch explosive Läufe und Tempo auch gegen schnelle Flügelspieler mithalten kann. Wir sehen ihn noch vor Nnamdi Collins von der Eintracht.

Auf der Linksverteidiger-Position ist Raum mit seiner Standardstärke und Erfahrung in der Pole Position. Dahinter wird es ein enges Duell zwischen Nathaniel Brown und Maximilian Mittelstädt. Hier entscheidet fast die Münze. Doch mit Brown kämen etwas frischer Wind, Unbekümmertheit und Tempo rein.

DFB-Kader - Zentrales Mittelfeld ZM: Leon Goretzka

ZM: Aleksandar Pavlovic

ZM: Felix Nmecha

ZM: Tom Bischof

ZM: Angelo Stiller Goretzka scheint unter Nagelsmann gesetzt. Sein Konkurrent ist ein Felix Nmecha in Top-Form. Allerdings macht Goretzka als Führungsspieler und Motivator Sinn. Er geht konsequent in Zweikämpfe und ist kopfballstark. Demnach ist er mit Pavlovic an seiner Seite eingespielter. Bischof ist wie Pavlovic sehr passsicher und kann zudem auch als Außenverteidiger aushelfen, sollte das benötigt werden. Angelo Stiller setzt sich knapp gegen Nadiem Amiri und Anton Stach durch. Stach hätte es verdient, ist aber eher in einem Dreier-Mittelfeld der defensive Part. Amiri könnte auch auf die OM-Position, doch da gibt es Spieler mit noch größerer Qualität. Assan Ouedraogo wäre noch ein gesetzter Spieler für den Kader, da der junge Leipziger einfach unbekümmert aufspielt und Frische mitbringt. Jedoch ist er zu verletzungsanfällig. Robert Andrich wird den Sprung verpassen.

DFB-Kader - Rechtes Mittelfeld RM: Lennart Karl

RM: Brajan Gruda Kein Karim Adeyemi, kein Jamie Leweling. Adeyemi in überragender Form wäre vielleicht der beste Spieler auf der Position und sein Tempo sucht seinesgleichen. Aber bei der WM geht es auch um Kaderstruktur und Disziplin. Etwas, das er oft missen lässt und Unruhe bringen könnte. Gleiches bei Leroy Sane. Beiden fehlt die Konstanz. Und bei der WM ist jedes Spiel wichtig. Daher entscheiden wir uns für Shooting-Star Karl, der mit Biss glänzt, aber natürlich nicht fehlerlos ist. Gruda wirkt vielleicht wie ein Hot Take, durch seine fehlende Einsatzzeit in Brighton. Aber in Leipzig ist er direkt gesetzt und zeigte seine spielerische Klasse und fußballerische Intelligenz.

DFB-Kader - Linkes Mittelfeld LM: Jamal Musiala

LM: Said El Mala

LM: Kevin Schade Ja, El Mala spielt "nur" in Köln. Aber kein Spieler tritt selbstbewusster im Eins-gegen-Eins auf und fasst sich mal ein Herz. Das kann ein X-Faktor sein. Zumal er wie in Köln hinter Musiala als Einwechselspieler käme und sofort explodieren kann. Schade fliegt bei vielen deutschen Fans durch sein Engagement in der Premier League unter dem Radar. Doch der Ex-Freiburger bringt extremes Tempo mit, ähnlich wie Leweling oder Adeyemi. So wäre ein Spielertyp dieser Art vorhanden. Er kann zudem jede offensive Position bekleiden.

DFB-Kader - Offensives Mittelfeld OM: Florian Wirtz

OM: Serge Gnabry Wirtz ist gesetzt, Gnabry ein guter Ersatz, der das Gefühl für die Zwischenräume mitbringt. Auch Musiala kann hier eingesetzt werden. Für Julian Brandt wird es nicht reichen.

DFB-Kader - Sturm ST: Nick Woltemade

ST: Kai Havertz Knifflig. Deniz Undav und Niclas Füllkrug wären die Alternativen. Besonders Füllkrug könnte als Joker nochmal wichtig werden. Jedoch sehen wir sein Profil zu nahe an dem von Woltemade, der eben auch eine gewisse Größe mitbringt. Havertz ist ein eifriger Läufer, spielstark und reißt Räume. Kann auch als OM genutzt werden. Maximilian Beier, Jonathan Burkardt und Nelson Weiper verpassen den Sprung ebenfalls. Ihre offensiven Spielertypen gibt es bereits in besserer Qualität.