Cristiano Ronaldo: Flucht aus Saudi-Arabien nach Raketenangriff auf Riad
- Aktualisiert: 03.03.2026
- 15:16 Uhr
Superstar Cristiano Ronaldo hat Saudi-Arabien nach den iranischen Drohnen-Angriffen wohl kurzerhand erst einmal verlassen.
Nachdem die USA und Israel einen gemeinsamen Angriff auf den Iran gestartet hatte, hat der neu entfachte Nahostkonflikt nun auch Saudi-Arabien erfasst.
Als Reaktion auf die Angriffe schoss der Iran Drohnen auf die US-Botschaft in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad ab. Diese Attacke dürfte wohl nun Cristiano Ronaldo dazu veranlasst haben, die Region erst einmal zu verlassen.
Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der 41-jährige Portugiese am Montagabend Riad via Privatjet verlassen haben und nach Madrid geflogen sein. Den Privatjet hat sich CR7 erst kürzlich gekauft. Kolportierter Preis: 72 Millionen Euro.
Drohen weitere Angriffe in Saudi-Arabien?
Zwar wurde die Ausreise von CR7 bislang noch nicht bestätigt, es werde jedoch davon ausgegangen, dass er und seine Familie Saudi-Arabien verlassen haben. Auch die USA warnten die Bürger von Riad davor, dass es möglicherweise noch weitere Angriffe des Irans geben könnte und forderte sie dazu auf, das Gebiet zu verlassen.
Cristiano Ronaldo wechselte 2023 zum saudi-arabischen Topklub Al-Nassr FC und ist seitdem das Aushängeschild für den Fußball im Wüstenstaat. Sein Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2027.