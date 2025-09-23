Via facetime
Ballon d'Or 2025: Vater von Lamine Yamal wütet gegen Wahl von Ousmane Dembele: "Etwas Seltsames passiert"
- Veröffentlicht: 23.09.2025
- 10:17 Uhr
- Kai Esser
Ousmane Dembele hat den Ballon d'Or 2025 gewonnen. Damit ist einer jedoch gar nicht einverstanden: Der Vater von Lamine Yamal.
Bei der Ballon-d'Or-Verleihung in Paris hat Ousmane Dembele von Paris Saint-Germain den Goldenen Ball gewonnen. Er ist der erste Franzose seit Karim Benzema 2022. Lamine Yamal vom FC Barcelona landete auf Platz zwei.
Yamal erhielt derweil die Kopa-Trophäe als bester U21-Spieler und verteidigte diesen Titel als erster Spieler.
Yamal-Vater kritisiert Verleihung des Ballon d'Or für Dembele
Yamals Vater, Mounir Nasraoui, äußerte Kritik in einem Videoanruf bei "El Chiringuito": "Ich denke, das ist der größte moralische Schaden, der einem Menschen zugefügt werden kann. Weil ich glaube, dass Lamine mit Abstand der beste Spieler der Welt ist. [...] Wir müssen sagen, dass hier etwas sehr Seltsames passiert ist."
Allerdings sagte er auch: "Ich will nicht von einem Raub sprechen." Dembele sei ein "herausragender Spieler".
Dembele lobte Yamal in seiner Rede: "Er ist ein außergewöhnlicher junger Spieler mit einer enormen Reife. Auch er wird [...] viele Trophäen und den Ballon d'Or gewinnen."