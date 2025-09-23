Yamal erhielt derweil die Kopa-Trophäe als bester U21-Spieler und verteidigte diesen Titel als erster Spieler.

Bei der Ballon-d'Or-Verleihung in Paris hat Ousmane Dembele von Paris Saint-Germain den Goldenen Ball gewonnen. Er ist der erste Franzose seit Karim Benzema 2022. Lamine Yamal vom FC Barcelona landete auf Platz zwei.

Ousmane Dembele hat den Ballon d'Or 2025 gewonnen. Damit ist einer jedoch gar nicht einverstanden: Der Vater von Lamine Yamal.

Yamal-Vater kritisiert Verleihung des Ballon d'Or für Dembele

Yamals Vater, Mounir Nasraoui, äußerte Kritik in einem Videoanruf bei "El Chiringuito": "Ich denke, das ist der größte moralische Schaden, der einem Menschen zugefügt werden kann. Weil ich glaube, dass Lamine mit Abstand der beste Spieler der Welt ist. [...] Wir müssen sagen, dass hier etwas sehr Seltsames passiert ist."

Allerdings sagte er auch: "Ich will nicht von einem Raub sprechen." Dembele sei ein "herausragender Spieler".

Dembele lobte Yamal in seiner Rede: "Er ist ein außergewöhnlicher junger Spieler mit einer enormen Reife. Auch er wird [...] viele Trophäen und den Ballon d'Or gewinnen."