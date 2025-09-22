Die Auszeichnung des Ballon d'Or wird schon seit 1956 vergeben. ran listet alle Sieger auf.

Von Tobias Wiltschek

Ousmane Dembele ist mit dem Ballon d'Or 2025 ausgezeichnet worden. Der Superstar von Paris Saint-Germain setzte sich bei der Abstimmung gegen Lamine Yamal vom FC Barcelona durch.

Der Ballon d'Or (deutsch: Goldener Ball) gilt als wichtigste individuelle Auszeichnung im Fußball.

Sie wird seit 1956 bis heute von der französischen Fachzeitschrift "France Football" verliehen und ist eine reine Journalistenwahl. Ihr Format aber änderte sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte häufig.

Zunächst standen nur europäische Spieler zur Wahl. Das änderte sich ab 1995, da von da an auch nicht-europäische Spieler zur Wahl standen, die in Europa spielen.

Seit 2007 gibt es gar keine Einschränkungen mehr, was die Herkunft der Spieler betrifft.