Bekommt Lionel Messi bei Inter Miami einen Rentenvertrag?

Dribbelt Lionel Messi noch mit 41 in Florida? Inter Miami will schon seit längerer Zeit mit dem Weltmeister verlängern, die Verhandlungen sollen laufen. Das Besondere: Die Vertragslaufzeit beim MLS-Klub darf der Argentinier angeblich selbst bestimmen. Das zumindest berichtet die spanische Sportzeitung "Marca".

Der Vertrag von Lionel Messi in Miami läuft im Dezember aus. Darf der Superstar so lange bleiben wie er will?

Sechste WM-Teilnahme für Lionel Messi?

Messi war im Juli 2023 nach Miami gewechselt und erzielte bislang in 43 Ligaspielen 39 Tore. Dazu lieferte er 25 Vorlagen. Mit Argentinien peilt der Rekordnationalspieler eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA an.

Es wäre Messis sechste WM - der Rekord liegt derzeit bei fünf Teilnahmen. Allerdings hat auch sein ewiger Dauerrivale Cristiano Ronaldo mit Portugal die Chance auf ein sechstes WM-Turnier.