Die heutigen Fußballer müssen deutlich mehr Partien absolvieren als frühere Generationen. Die Spielervertretung FIFPro erachtet diese Entwicklung als äußerst gefährlich für die körperliche Gesundheit - und droht der FIFA.

Jude Bellingham reiste als einer der größten Stars des Weltfußballs zur EM 2024 in Deutschland an. Der 100-Millionen-Euro-Mann hatte soeben seinen ersten Champions-League-Titel mit Real Madrid gewonnen - die Krönung einer fantastischen Debütsaison für die Königlichen.

Entsprechend setzten die englischen Fans große Hoffnungen in ihren Mittelfeld-Star, er sollte endlich für das große "Homecoming" des Fußballs - also den langersehnten Titel der Nationalmannschaft - sorgen.

Doch Bellingham konnte kaum an die Leistungen im Vereinstrikot anknüpfen, in Erinnerung blieb das Ex-BVB-Wunderkind trotz des Finaleinzugs nur für sein spektakuläres Fallrückzieher-Tor gegen die Slowakei, das die bis dahin behäbig wirkenden "Three Lions" im Achtelfinale in die Verlängerung rettete.

In allen anderen Partien wusste Bellingham kaum Akzente zu setzen, wirkte müde, teilweise gar gebrechlich. Eine Underperformance, die den Zuschauern und Medien nicht verborgen blieb: "Er ist ein Schatten seiner selbst", titelte der englische "Mirror" angesichts der rätselhaften Leistungen.

Doch kommt dieser Leistungsabfall wirklich überraschend? Seit Jahren füllt sich der Terminkalender eines auf höchstem Niveau agierenden Profifußballers mit immer mehr Partien, die körperliche Belastung nimmt exponentiell zu.

Auch Bellingham selbst deutete in Folge des EM-Endspiels eine Ausgebranntheit an: "Vielleicht sagt mir mein Körper, dass er nach einem anstrengenden Jahr ein wenig mehr Ruhe braucht." Er sei "mental und körperlich erschöpft", so der England-Star.

Auch Manchester-City-Akteur Ruben Dias ging vor kurzem viral, als er seinen vollgepackten Terminkalender in den sozialen Medien teilte.