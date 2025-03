Borussia Dortmund: Youssoufa Moukoko vor Rückkehr zum BVB

Der zweimalige deutsche Nationalspieler Youssoufa Moukoko spielt in der laufenden Saison leihweise in Frankreich beim OGC Nizza . Vor dem Leihgeschäft handelten die Franzosen eine Kaufoption von 18 Millionen Euro mit Stammverein Borussia Dortmund aus.

Moukoko: Zukunft in Frankreich fast ausgeschlossen

Eine Zukunft in Nizza ist für den 20-Jährigen demnach unwahrscheinlich. Moukokos neun Einwechslungen in insgesamt nur elf Ligaspielen sprechen dabei eine deutliche Sprache.

Er steuerte in der gesamten Saison lediglich zwei Tore und eine Vorlage bei - alles in einem Spiel beim 8:0-Kantersieg gegen AS St.-Etienne im September. Seitdem ist er blass geblieben, stand zuletzt zwei Mal nicht im Kader und hat sein letztes Spiel am 2. Februar gemacht, als er in der 90. Spielminute nur eingewechselt wurde.

Sollte in der verbleibenden Saisonphase keine 180-Grad-Wende mehr geschehen, kehrt der junge Angreifer zum BVB zurück. Dort besitzt er noch einen Vertrag bis 2026. Wie in Dortmund mit ihm geplant wird, ist nicht bekannt.