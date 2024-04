Brasilien-Legende Romario kehrt mit 58 Jahren auf den Rasen zurück

Anzeige

Brasiliens Legende Romario will mit 58 Jahren noch einmal professionell Fußball spielen, um sich einen besonderen Wunsch zu erfüllen.

Im stolzen Alter von 58 Jahren wird Brasiliens Legende Romario noch einmal professionell seine Fußballschuhe schnüren. "Ich werde ein paar Spiele für meinen Herzensverein spielen. Und mir einen großen Wunsch erfüllen: einmal an der Seite meines Sohnes zu stürmen."

So kündigte der Weltmeister von 1994, der 2009 vom Rasen in die Politik gewechselt war, sein Comeback bei America FC aus Rio de Janeiro an.

Der heutige Senator im brasilianischen Oberhaus ist seit vergangenen November zugleich Präsident von "Mecao", dem Lieblingsklub seines 2008 verstorbenen Vaters. Als Klubchef heuerte er seinen Sohn Romarinho (30) im zurückliegenden Monat an.

Bei America bekommt Romario gemäß der Statuten gar einen Mindestlohn, den er aber umgehend an seinen Verein zurückspendet. America bestreitet ab dem 18. Mai die zweite Liga in Rio de Janeiro, vom Niveau her vergleichbar mit der deutschen Oberliga.